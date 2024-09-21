調查局台北市處辦律師洩密詐團有功 獲局長頒獎表揚

調查局為落實政府「全面阻絕詐騙」及貫徹「非核家園及綠色能源」施政重點，打擊電信網路詐欺犯罪及妨害綠能產業發展之各類犯罪，今年1月迄今，陸續偵破律師鄭鴻威洩密詐團案、彰化縣竹塘鄉代表會主席林淑女夫妻檔光電收賄案。台南市府前經發局長陳凱凌收賄案，瓦解電信網路詐騙集團、查扣數十億元不法所得，局長陳白立日前親赴北中南各外勤處站，對有功團隊慰勉並頒發加班費。

台南律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷的機會，指揮年輕律師利用通訊軟體telegram回傳偵查內容，再由鄭交付給詐騙首腦掌握辦案進度，台北市調查處認定鄭鴻威、李明潔、楊雅涵3名律師涉組織犯罪，今年2月起發動多起偵查行動，檢方聲押起訴多人，包括橋頭地院前法官石育恩也遭偵辦，

陳白立於今年9月5日、9月9日、16日及20日親赴台南市調查處、台北市調查處、新北市調查處、北機站、桃園市調查處、台中市調查處、中機站、航業處台中站及彰化縣站，對偵辦電信網路詐欺案件及綠能案件有功團隊進行慰勉並頒發加班費。台北市調查處由處長洪慶裕代表領獎。