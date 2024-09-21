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自助洗車起口角 律師助理持高壓水槍噴傷對方眼睛 判2年10月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

褚姓男子與賴姓男子去年5月在新北市中和區一間自助洗車各自洗車時，賴男因不滿褚男的高壓水柱噴到他的汽車，遂上前理論，雙方發生口角，褚男竟持高壓水槍朝賴男頭部噴射，致賴男受有左眼眼眶及結膜下血腫等傷害，新北地院認為，持高壓水槍朝人體頭部射擊，極可能造成他人眼睛失明或視力受損，日前依重傷害未遂罪判刑2年10月，另依傷害罪處拘役40天，得易科罰金4萬元，可上訴。

判決指出，去年5月27日晚間7時許，賴與鄭姓友人2人在新北市中和區一間自助洗車場內洗車，賴男因不滿在隔壁洗車，從事律師助理的褚男使用高壓水柱時，泡沫噴到他的汽車，因而上前理論並起口角。褚男竟持高壓水槍朝賴男頭部噴射，賴男見狀隨即拉扯褚男手中的高壓水槍以自保，並出腳踹褚男腹部與腿部，致褚男往後跌倒在地。

褚男跌倒後，2人仍持續拉扯，賴男也跌坐在地，2人後來起身後持續扭打，一來一往，雙雙受傷，賴男因此受有左眼眼眶及結膜下血腫、肢體多處擦傷、顏面多處擦挫傷及右耳脹痛傷害，褚男則受有右臉頰擦傷、左頸擦傷及前胸擦傷等傷害。

2人事後互告，賴男所涉傷害罪嫌已經另案起訴，目前仍由高等法院審理中，至於褚男堅稱非故意持高壓水槍傷人，否認犯行，新北地院檢視洗車場監視器畫面，發現褚男洗車時都使用單手持高壓水槍噴洗，認為褚男確有故意以高壓水槍近距離噴射之故意，雖然賴男視力並未因此嚴重減損，但褚男明知拿高壓水槍朝他人頭部噴射，極可能造成他人眼睛失明或視力受損，仍基於重傷害不定故意犯案，日前依重傷害未遂罪判刑2年10月，另依傷害罪處拘役40天，得易科罰金4萬元，仍可上訴。

新北地院。圖／聯合報系資料照
新北地院。圖／聯合報系資料照

傷害罪 律師 視力

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