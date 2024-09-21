旅英女揭詐房案 12嫌求刑5年

旅英李女痛心獨居父遭投資詐騙過戶房產一案，桃園地檢署昨日偵結，將24歲李男為首的車手集團、金主及仲介共12人依詐欺、組織及洗錢防制法等罪起訴。記者陳恩惠／攝影 旅英李姓女子5月揭露獨居老父誤入投資詐騙，投入近百萬現金，為取回詐團聲稱的4千萬元獲利，被洗腦變賣蘆竹區3千萬元房產，所得也被騙走。檢警逮捕24歲李男為首的車手團與金主、仲介12人，桃園地檢署昨偵結起訴，具體求刑5年，並聲請沒收犯罪所得。

檢警已扣押該房產，被詐老翁能否取回房產？律師何祖舜表示，判決結果會影響房產是否返還，等判決確定後，若該房產被認定為詐團犯罪所得，依法將沒收，可等解除扣押後發還；被害人也可提起民事訴訟，主張因詐騙或侵權行為而喪失房地產，要求返還或賠償。

桃檢表示，報紙披露李女父親遭千萬元過戶房產案，指派檢警成立專案，經查詐團以LINE通訊軟體吸引加入「招財貓」群組，以假投資詐騙被害人李翁，陸續面交現金共80萬元給車手集團。

詐團得知李翁名下有房產，居間介紹鍾姓仲介、吳姓金主等人，利用「假買賣真借貸」手法，詐騙李將房產過戶給吳，借得1800萬元後，吳某等人以權利金、服務費等名目收取1031萬元，剩餘769萬元也被詐團以投資為由騙走。

桃檢表示，檢警即時聲請扣押李翁被騙過戶的蘆竹房產，避免遭移轉牟利，循線查獲24歲李男的車手集團及金主、仲介共12人，向法院聲羈李男、吳某等6人獲准。

檢察官認為，李男等人不思正常工作賺取財物，利用老年人可欺乘人之危，依詐欺取財、組織犯罪防制條例、洗錢等罪嫌起訴，具體求刑5年並聲請沒收犯罪所得。