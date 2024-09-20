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獨居老翁誤入詐騙 詐團騙走過戶的房產怎追回？法界人士指這2途徑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

旅英李女5月爆料獨居老父誤入投資詐騙，投入近百萬現金，為取回詐團聲稱數千萬元獲利，連蘆竹區3000萬房產也遭洗腦變賣，得款1800萬元繳上千萬服務費，餘款700多萬元又被詐走，所幸檢警即時扣押被騙過戶的房產，避免遭詐團移轉牟利，逮12名詐團車手、金主及仲介，全案今天偵結。至於李翁何時且如何取回房產，法界人士指出，一是等刑事判決沒收發還，另可提民事的侵權行為請求給付之訴（返還房地）。

法界人士指出，由於被騙變賣過戶的房產屬於詐騙集團的犯罪不法所得，已被檢察官扣押，因此李翁需等待刑事判決確定，該房產若遭法官認定為詐欺集團的犯罪不法所得，依法將被沒收，並解除扣押將房產返還給被害人。

其實被害李翁也可同步提起民事訴訟，主張他因詐騙或侵權行為而喪失房地產，並要求返還或賠償。依據《民法》第184條提出侵權行為之訴，請求不法行為人返還其房地或賠償損害。雖然刑事程序的進行與最終判決結果對於房產返還與否有一定影響，但民事訴訟仍能為被害人提供另一條追回財產之法。

桃園李翁遭詐團騙走房產過戶，所幸檢警即時扣押，讓詐團無法移轉牟利，對此法界人士指出，除等待刑事判決沒收發還外，另可提民事訴訟救濟。示意圖。記者曾學仁／攝影
桃園李翁遭詐團騙走房產過戶，所幸檢警即時扣押，讓詐團無法移轉牟利，對此法界人士指出，除等待刑事判決沒收發還外，另可提民事訴訟救濟。示意圖。記者曾學仁／攝影

房產 民事訴訟 詐騙集團

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