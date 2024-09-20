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37死囚名單、犯行一次看 「他」關押最久、驚世媳婦奪3命詐領保險金

涉詐500餘萬助理費 民進黨新北議員林銘仁羈押禁見、助理交保

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

民進黨新北市議員林銘仁涉詐領500多萬元助理費，新北地檢署檢察官複訊後，今天上午向新北地院聲請羈押禁見林銘仁及議員服務處楊姓助理2人，新北地院今天下午認為林銘仁嫌疑重大，有勾串共犯之虞，裁定林銘仁羈押禁見及通信，另諭令楊姓助理10萬元交保，但限制出境出海及住居。

新北地檢署昨指揮新北市調處調查官前往民進黨新北市議員林銘仁服務處及住家調查，林銘仁及楊姓助理與證人等10人被帶往新北市調處偵訊，昨晚9時許移送新北地檢署複訊。

新北地檢署檢察官徹夜複訊，林銘仁及楊姓助理涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物及使公務員登載不實文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串及滅證之虞，今天上午向法院聲請羈押禁見，其餘被告5人諭知3萬元交保。

新北地院今天下午3時召開羈押庭，認為林銘仁涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款公務員利用職務上機會詐取財物等罪嫌，嫌疑重大，有勾串共犯之虞，有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信；楊姓助理10萬元交保，但限制出境出海及住居。

涉詐領500多萬元助理費，民進黨新北市議員林銘仁，議員服務處楊姓助理10萬元交保，但限制出境出海及住居。記者黃子騰／攝影
涉詐領500多萬元助理費，民進黨新北市議員林銘仁，議員服務處楊姓助理10萬元交保，但限制出境出海及住居。記者黃子騰／攝影
涉詐領500多萬元助理費，民進黨新北市議員林銘仁，議員服務處楊姓助理10萬元交保，但限制出境出海及住居。記者王長鼎／翻攝
涉詐領500多萬元助理費，民進黨新北市議員林銘仁，議員服務處楊姓助理10萬元交保，但限制出境出海及住居。記者王長鼎／翻攝

民進黨 議員

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