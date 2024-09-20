涉詐500餘萬助理費 民進黨新北議員林銘仁羈押禁見、助理交保
民進黨新北市議員林銘仁涉詐領500多萬元助理費，新北地檢署檢察官複訊後，今天上午向新北地院聲請羈押禁見林銘仁及議員服務處楊姓助理2人，新北地院今天下午認為林銘仁嫌疑重大，有勾串共犯之虞，裁定林銘仁羈押禁見及通信，另諭令楊姓助理10萬元交保，但限制出境出海及住居。
新北地檢署昨指揮新北市調處調查官前往民進黨新北市議員林銘仁服務處及住家調查，林銘仁及楊姓助理與證人等10人被帶往新北市調處偵訊，昨晚9時許移送新北地檢署複訊。
新北地檢署檢察官徹夜複訊，林銘仁及楊姓助理涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物及使公務員登載不實文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串及滅證之虞，今天上午向法院聲請羈押禁見，其餘被告5人諭知3萬元交保。
新北地院今天下午3時召開羈押庭，認為林銘仁涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款公務員利用職務上機會詐取財物等罪嫌，嫌疑重大，有勾串共犯之虞，有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信；楊姓助理10萬元交保，但限制出境出海及住居。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言