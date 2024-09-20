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彰化縣調站夫妻檔調查官 偵破綠能犯罪獲調查局長表揚

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

法務部調查局長陳白立今天視察彰化縣調查站，獎勵歷年偵辦民意代表向綠能業者索賄不法案的成效，當場頒發30萬元加班費，由縣站主任徐國楨代表受獎，陳白立並表揚被譽為「神鵰俠侶」的調查班第49期邱文宇、邱妙如夫妻檔調查官。

徐國楨說，邱文宇、邱妙如二位夫妻檔調查官，可說是縣站的神鵰俠侶，夫妻二人感情融洽，工作相互配合，從2020年迄今，偵辦綠能不法案件，共計移送1位縣議會議長、1位縣議員、4位鄉長、1位鄉代表會主席，索賄不法金額高達6000萬餘元，有效打擊綠能不法犯罪，維護政府發展綠能政策。

徐國楨說，尤其邱妙如平時工作認真，心思細膩，屢屢偵破綠能犯罪案件有功，先前已獲行政院長卓榮泰表揚，此次夫妻檔再獲局長肯定，讓縣調站全體人員都與有榮焉，這也得力於彰化地檢署及雲林地檢署指揮，運用科技設備，發揮團隊精神，才能有如此具體成效。

彰化縣調查站指出，邱妙如偵辦的重大綠能犯罪案件，包括2020年彰化縣大城鄉長蔡鴻喜等人涉嫌索賄案、2022年雲林縣台西鄉長林芬瑩收受綠能集團賄款案，及2023年雲林縣議員王又民涉嫌向能源公司索賄案、雲林縣議會議長沈宗隆涉嫌向能源公司索賄案，以及今年雲林縣前麥寮鄉長蔡長昆向能源公司索賄2600萬元案件。

法務部調查局長陳白立（左）今天視察彰化縣調查站，獎勵縣調站偵破綠能犯罪的成效，頒發30萬元加班費，由縣站主任徐國楨代表受獎。圖／彰化縣調查站提供
法務部調查局長陳白立（左）今天視察彰化縣調查站，獎勵縣調站偵破綠能犯罪的成效，頒發30萬元加班費，由縣站主任徐國楨代表受獎。圖／彰化縣調查站提供
法務部調查局長陳白立（中）今天視察彰化縣調查站，表揚偵辦綠能犯罪有功的縣調站夫妻檔調查官邱文宇（左）、邱妙如。圖／彰化縣調查站提供
法務部調查局長陳白立（中）今天視察彰化縣調查站，表揚偵辦綠能犯罪有功的縣調站夫妻檔調查官邱文宇（左）、邱妙如。圖／彰化縣調查站提供

陳白立 雲林

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