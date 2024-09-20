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6月大兒子被男友扭斷手...粗心母只帶去收驚 狠男上訴獲輕判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子和張姓單親媽媽交往，幫照顧對方6月大的兒子竟對男嬰扭轉、彎折四肢還彈舌頭，釀嬰兒四肢骨折重傷，張女見兒子被碰到就哭只帶他去收驚；法院一審痛斥張男虐童殘忍，依2個對兒童犯傷害罪判他3年10月，二審考量張部分坦承、男嬰傷勢復原，撤銷改判他1年10月。

檢警調查，張男2021年11月24日、25日受託照顧男嬰，卻對小孩毆打、扭轉及彎折四肢，還以手指彈嬰兒的舌頭。張女25日晚上替兒子洗澡時，驚見他手抬不起來，緊急送醫才發現雙手、雙腳多處骨折，舌繫帶也有撕裂傷，經醫院通報才曝光。

檢警查出，張男2023年2月21日又拿俗稱「不求人」的抓癢工具，朝張女的女兒痛毆一頓，造成女童後背、右腿及臀部受傷。

台中地院一審時，張男矢口否認，辯稱照顧男嬰時沒有碰到他，還說6個月大小孩骨頭比較脆弱，不應該都是他造成的，不清楚為何四肢骨折、錯位，還說「他對於小孩照顧和教育很看重」女童不乖才處罰打她；張女則說，兒子會哭，一開始不知怎麼了帶去收驚2次，送醫才發現骨折。

一審比對多人證詞，認為張犯行明確，審酌他造成男嬰四肢骨折重傷害，行為殘忍，依2個成年人故意對兒童犯傷害罪，各判他3年6月、4月徒刑，張男不服上訴。

台中高分院二審查，男嬰左側脛骨骨折，疑為陳舊性骨折，無證據可推斷是張男照顧期間造成，且張男坦承有用手指彈男嬰舌頭致傷，其犯後態度也應參考，另男嬰回診舌繫帶撕裂傷已痊癒、骨折已復原，可知張男對男嬰身體的傷害，半年內已痊癒，損害非巨大。

二審考量張男未能善盡成年人保護、照顧男嬰義務，還對男嬰施暴，但考量他部分坦承、男嬰傷勢已痊癒等，撤銷改判他1年10月。

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張男幫女友照顧6月大男嬰，卻扭轉、彎折小孩手腳釀骨折。示意圖／ingimage
張男幫女友照顧6月大男嬰，卻扭轉、彎折小孩手腳釀骨折。示意圖／ingimage

小孩 骨折

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