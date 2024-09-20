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旅英女老父遭詐變賣房產案 桃檢起訴車手金主12人求刑5年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

旅英李姓女子今年5月爆料，指獨居老父誤入股票操盤LINE群，投資近百萬現金，為取回詐團聲稱4000餘萬元獲利，連桃市蘆竹區3000萬房產也被洗腦變賣兌現，直到上繳千餘萬元服務費才知受騙，她痛批「台灣就是一個詐騙天堂」，案經披露，檢警即時扣押該房產溯源追查，逮到24歲李姓男子為首的車手集團及金主、仲介共12人，桃園地檢署今日偵結，依詐欺取財、組織犯罪防制條例、洗錢等罪嫌起訴，具體求刑5年並聲請沒收犯罪所得。

桃檢說明，獲悉報載旅英國人父親遭詐千萬元過戶房產案，立刻指派檢察官吳明嫺指揮刑事局第一大隊、桃園市蘆竹警分局成立專案，經查詐騙集團是以LINE通訊軟體吸引被害人加入「招財貓」群組，再虛偽捏造「華碩股份投資有限公司」名義，以假投資詐騙被害人陸續面交現金共新台幣80萬元給李男的車手集團。

當詐騙集團得知被害李翁現金所剩無幾，但名下尚有房產，於是誘使李翁用房產借貸投資，並居間介紹鍾姓仲介等人及吳姓金主，利用「假買賣真借貸」手法詐騙李翁將房產過戶給吳姓金主，借得1800萬元後，吳某等人再利用權利金、服務費等名目又收取1031萬元，因此李翁的房產過戶後僅得769萬元，不過所得款項，仍繼續遭詐騙集團以假投資詐術騙取。

桃檢說，檢警專案小組除積極溯源，將涉案的相關集團成員陸續查緝到案外，並即時聲請扣押李翁被騙過戶的蘆竹房產，避免遭吳姓金主移轉牟利，最終循線查獲被告24歲李男的車手集團及金主、仲介共12人，並向法院聲請羈押被告李男及吳某等6人獲准。

檢察官認為李男等12人分別涉犯組織犯罪防制條例的指揮、參與犯罪組織、刑法的3人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法的洗錢等罪嫌。另審酌被告等人均年值青壯之年，不思尋正常工作賺取財物，反利用年老人可欺而乘人之危，奪人房產，造成被害人財產損失及身心煎熬，請法院量處李男等人有期徒刑5年不等的刑度，並聲請沒收犯罪所得。

旅英李女痛心獨居父遭投資詐騙過戶房產一案，桃園地檢署今日偵結，將24歲李男為首的車手集團、金主及仲介共12人依詐欺、組織及洗錢防制法等罪起訴。記者陳恩惠／攝影
旅英李女痛心獨居父遭投資詐騙過戶房產一案，桃園地檢署今日偵結，將24歲李男為首的車手集團、金主及仲介共12人依詐欺、組織及洗錢防制法等罪起訴。記者陳恩惠／攝影

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