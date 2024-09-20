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台南裝潢公司欠稅144萬 2千多萬資金流向不明 負責人遭管收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南某裝潢公司長期滯欠營利事業所得稅及營業稅等，經南區國稅局台南分局移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠144萬多元，而該公司自2018年起陸續自帳戶或轉帳達2211萬多元，部分款項匯入陳姓負責人帳戶，昨通知他到場說明，卻無法交代其資金流向，經法官裁定管收。

台南分署指出，該公司滯欠107、108、110年度營利事業所得稅及107、108、111年度營業稅，經移送強制執行，尚欠金額合計144萬4880元。

行政執行官調查發現，該公司自2018年間起陸續自公司帳戶提領或轉帳，金額合計達2211萬多元，部分款項匯入陳個人帳戶或第3人。經訊問他的資金流向，他僅泛稱支付工程款、不記得了，但無法提出資料，以實其說。

台南分署昨上午通知他到場，執行官訊問後，認定他符合「顯有履行義務可能，故不履行」及「就應供強制執行財產有隱匿或處分情事」等管收事由，當場留置，並移送台南地院聲請管收，法官開庭審理後，傍晚裁定准予管收。

台南分署昨上午通知陳姓負責人到場，認定他符合管收事由，當場留置並移送台南地院，法官傍晚裁定准予管收。圖／讀者提供
台南分署昨上午通知陳姓負責人到場，認定他符合管收事由，當場留置並移送台南地院，法官傍晚裁定准予管收。圖／讀者提供

台南 強制執行 財產

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