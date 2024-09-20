聽新聞
0:00 / 0:00
疑8年涉詐領500萬助理費 民進黨新北議員林銘仁遭聲押
新北市又有議員疑涉助理費貪汙案，新北地檢署昨指揮新北市調處，到民進黨籍新北市議員林銘仁服務處及住家調查，林銘仁及助理等10人被帶往偵訊，檢察官昨徹夜複訊，林銘仁及楊姓助理涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物及使公務員登載不實文書等罪嫌，涉詐領500餘萬元，犯罪嫌疑重大，有勾串及滅證之虞，今向法院聲請羈押禁見，其餘被告5人諭知3萬元交保。
新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳香君偵辦議員詐領助理補助費案，昨指揮法務部調查局新北市調查處調查官昨天前往新北市土城、樹林區、台北市萬華區等議員服務處及住居所共7處執行搜索，查扣筆記、帳冊等物，帶回市議員林銘仁及楊姓助理等7人及證人3人到案說明。
據了解，林銘仁於2009年至2016年擔任新北市議會市議員期間，與助理楊姓男子以虛報人頭助理或浮報方式，詐領議員助理補助費達500餘萬元。
林銘仁服務處19日回應「配合調查，相信檢調會還他清白」；議會民進黨團總召張維倩表示，尊重司法機關調查辦案，也呼籲他黨在調查過程中避免政治操作或未審先判，靜待司法調查結果。
林銘仁父親為前台北縣議員林阿坤，林銘仁從小在土城生活，成年後進入土城市公所建設課、土城體育會等單位服務，對地方相當熟悉，投入政壇是因其父從政近41年卻突然心臟病發猝逝，才受民進黨徵召代父參選，目前已連任4屆議員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言