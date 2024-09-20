疑8年涉詐領500萬助理費 民進黨新北議員林銘仁遭聲押

新北市又有議員疑涉助理費貪汙案，新北地檢署昨指揮新北市調處，到民進黨籍新北市議員林銘仁服務處及住家調查，林銘仁及助理等10人被帶往偵訊，檢察官昨徹夜複訊，林銘仁及楊姓助理涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物及使公務員登載不實文書等罪嫌，涉詐領500餘萬元，犯罪嫌疑重大，有勾串及滅證之虞，今向法院聲請羈押禁見，其餘被告5人諭知3萬元交保。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳香君偵辦議員詐領助理補助費案，昨指揮法務部調查局新北市調查處調查官昨天前往新北市土城、樹林區、台北市萬華區等議員服務處及住居所共7處執行搜索，查扣筆記、帳冊等物，帶回市議員林銘仁及楊姓助理等7人及證人3人到案說明。

據了解，林銘仁於2009年至2016年擔任新北市議會市議員期間，與助理楊姓男子以虛報人頭助理或浮報方式，詐領議員助理補助費達500餘萬元。

林銘仁服務處19日回應「配合調查，相信檢調會還他清白」；議會民進黨團總召張維倩表示，尊重司法機關調查辦案，也呼籲他黨在調查過程中避免政治操作或未審先判，靜待司法調查結果。