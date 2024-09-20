台中噁男跨坐女用機車「打手槍射精」留坐墊！ 5度公然猥褻重判7月

台中黎姓男子專挑女性機車，2015年起就接連4度跨在坐墊上打手槍、射精，甚至在親子館等場所前裸露生殖器，釀不少民眾目睹驚嚇，但他不知悔改今年又在太平農會停車場再犯，女車子驚見車上沾有不明液體報案曝光，法院這次依公然猥褻罪重判他7月，可上訴。

刑法第234條，意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金；黎男這次第5犯，法院量刑至7月已算重判，且是6月以上不得易科罰金，若確定後黎將入獄。

經查，黎男（31歲）分別在2015年、2016年，及2017年間，分別犯妨害風化案件，各被判拘役50日、拘役日，及有期徒刑3月，3罪也經合併定應執行刑6月，黎也因此入監執行。

黎2020年3月才出獄，同年12月13日又忍不住再犯，跑到太平親子館跨坐在1名女子的機車上，當場搓揉生殖器並射精在座墊、腳踏板上。當時檢方除了起訴，也以黎男是第四度在女性機車上猥褻，請法院令入他至相當處所施以強制治療，但法院僅依公然猥褻罪判他5月。

黎男持續再犯，今年2月21日傍晚6點多騎機車到太平農會停車場，見1名女子機車停在一旁，就坐到她車上露出生殖器，不顧大庭廣眾下直接打手槍猥褻，並朝對方機車龍頭下方的置杯架射精。

女子發現機車上有不明液體報案，警方調閱監視器、採集精液送鑑識比對後查獲黎男將他送辦。檢方訊時黎均坦承不諱，檢方也說，黎非首次犯公然猥褻，顯見並不是一時失慮，且錢罪徒刑執行無效，起訴後請法院從重量刑。