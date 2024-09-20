「戒菸課」沒開成還貪經費 高雄衛生所護理師認了...8萬交保
曾在高雄旗山衛生所任職的張姓護理師涉嫌詐領菸害防制法課程補助款，衛生局調查發現後，將卷證函送廉政署偵辦，昨天檢廉發動搜索，帶回張姓護理師等17人，其中4人列被告，晚間經檢方複訊後，考量張姓護理師等人繳回犯罪所得，張以8萬元交保，其餘則3萬元或請回。
張姓護理師護理師原先在旗山衛生所任職，今年2月間，高雄市衛生局發現她主辦業務有經費核銷不實等問題。
經調查後，發現原本該衛生所戒菸班應舉辦六周課程，該衛生所卻未全程舉辦，該護理師等4人製作不實講師費、茶水費及誤餐費單據申請核銷，還偽造簽到紀錄及活動照片，不實核銷金額約有數萬元。
調查結果出爐後，衛生局認定該護理師涉嫌詐領，隨即將她記過1次，並從旗山調往鳳山衛生所，並將罪證函送廉政署偵辦。
昨早橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、檢察官李明昌指揮廉政署，前往旗山、鳳山等衛生所搜索，查扣課程資料與護理師手機，帶回張姓護理師及證人共17人，其中4人列為被告。
全案經橋檢複訊後，檢察官考量張姓護理師等4人繳回犯罪所得，分別諭知8萬元、3萬元或請回，全案朝違反貪汙治罪條例、偽造文書、商業會計法、詐欺、侵占等罪嫌偵辦。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言