涉詐助理費案…民進黨4連霸新北市議員林銘仁遭檢方聲押

新北市又有議員疑涉助理費貪汙案，新北地檢署昨指揮新北市調處，到民進黨籍新北市議員林銘仁服務處及住家調查，林銘仁及助理等10人被帶往偵訊，昨晚9時許移送新北地檢署複訊。檢察官徹夜複訊，林銘仁及楊姓助理涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物及使公務員登載不實文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘被告5人諭知3萬元交保。

林銘仁服務處19日回應「配合調查，相信檢調會還他清白」；議會民進黨團總召張維倩表示，尊重司法機關調查辦案，也呼籲他黨在調查過程中避免政治操作或未審先判，靜待司法調查結果。