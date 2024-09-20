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新北藍綠議員涉助理費案…林銘仁昨遭搜索調查 白珮茹交保

聯合報／ 記者黃子騰李成蔭李定宇葉德正邱瑞杰蕭雅娟／連線報導

民進黨新北市議員林銘仁因涉詐領助理費案，面對詢問表示不便回應。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市議員林銘仁因涉詐領助理費案，面對詢問表示不便回應。記者黃子騰／攝影
新北市又有議員疑涉助理費貪汙案，新北地檢署昨指揮新北市調處，到民進黨籍新北市議員林銘仁服務處及住家調查，林銘仁及助理等10人被帶往偵訊，晚間移送新北檢複訊。至於涉及的助理費金額，仍待檢調調查釐清。

國民黨新北市議員白珮茹前天被控以父親、前立委白添枝等家人名義當人頭，詐領15年助理費逾1千2百萬餘元。士林地檢署依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，搜索約談13人，複訊後白添枝等4人3萬元交保，白珮茹60萬元交保候傳。

白珮茹被控用人頭詐領15年助理費逾1200萬餘元，議會同僚直呼難以置信，地方也說她認真服務，不相信會做這種事。白交保後無法取得聯絡，無從得知回應。

助理費案連環爆，新北議會國民黨團認為這是歷史共業，建議立法院通盤檢討「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」；黨團書記長陳偉杰表示，近年地方民代不分黨派一再出現類似情況，顯見這類案件屬歷史共業，有必要檢討與修正整體法令，檢調應用證據說話，不能先射箭再畫靶。

國民黨團相信白珮茹無貪汙犯意，呼籲司法機關早日還她清白；並表示制度性的缺陷，迫使部分民代將經費用作服務處公積金或回饋地方服務，並無詐領公費犯意，依現況，多數民代還要自掏腰包承擔民眾的期望，這類問題不分藍綠均長期存在，建議立法院應通盤檢討相關法案。

議會民進黨團總召張維倩表示，尊重司法機關調查辦案，也呼籲他黨在調查過程中避免政治操作或未審先判，靜待司法調查結果。

司法 白珮茹

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