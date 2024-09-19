台高檢辦環保犯罪研討會 今年執行查緝782人到案

為避免國土環境遭人為破壞影響公共安全，遏止利益團體及黑道介入，台灣高檢署重新頒訂「檢察機關查緝國土保育及環保犯罪行動方案」，並將科技執法、查扣不法所得、回復原狀列為行動方案的重點，藉以展現政府從嚴追訴、守護環境正義與公益之決心。

台高檢署原訂「檢察機關查緝河川盜濫採砂石及濫墾殖山坡地破壞水土保持相關案件執行方案」、「檢察機關查緝森林盜伐執行方案」及「檢察機關查緝環保犯罪案件執行方案」三個執行方案，為更有效整合、提昇檢察機關、司法警察機關、行政主管及相關機關之查緝量能。

在台高檢規劃與環境部環境管理署、農業部林業、自然保育署、警政署、調查局機關協力下，今年7月5日至8月28日，依上述方案啟動「加強查緝國土保育及環境犯罪專案」，全國同步執行查緝行動，國土保育案件總計執行74件，環保案件總計執行192件，計搜索252個處所，查緝到案人數共782人，已聲請法院核准羈押41人，查扣不所得近9千萬元。

檢方評選出10位查緝有功人員，分別為：苗栗地檢署彭郁清檢察官、台中地檢署劉志文檢察官、台南地檢署林昆璋檢察官、警政署保七總隊第三大隊陳心警員、台南市刑大隊黎大正偵查佐、調查局黃逸華調查官、環境部環境管理署李春明、郭承祥技正、農業部林業及自然保育署新竹分署夏榮生分署長、嘉義分署莊翠婷科長。