濫倒廢棄物海撈上億元 桃檢查緝成功獲打擊環保犯罪傑出貢獻

桃園地檢署檢察官陳書郁偵辦林姓父子等3人組成車隊，長期收取大台北、新竹地區事業廢棄物或一般建築廢棄物，再以熔煉爐充當焚化爐，向國際化工廠非法收受強酸鹼廢液、非法轉運焚化產出的集塵灰進行處理，經檢方溯源追查起訴林姓父子共達48人，聲請沒收不法所得1億5千餘萬元，獲環境部長彭啟明頒發打擊環保犯罪傑出貢獻獎。

行政院環境部19日舉辦 「113年檢警調環林強化查緝國土保育及環保犯罪研討會暨誓師大會 」， 為展現檢警調環林跨機關結盟執法成果，邀請行政院政務委員林明昕、法務部次長黃世杰、檢察總長邢泰釗 、高檢署檢察長張斗輝出席頒獎典禮，表揚第一線查緝環保犯罪績優人員及團體，展現跨機關團結氣勢及打擊環保犯罪決心。

檢方調查，林姓父子籌組廢棄物清運集團車隊，長年以每車4至5萬元不等費用，收取北台灣事業單位營建廢棄物、一般事業廢棄物運送，以砂石車運送至台中地區、臺南新市區、麻豆區、佳里區等國有地、台糖公司所有與私人土地非法掩埋棄置。