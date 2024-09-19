曾2度判死...他掐死女友、將10月大雙胞胎兒丟洗衣機悶死 最終無期定讞

彰化縣男子陳宏嘉5年前在租屋處掐死同居陳姓女友，再將2名年僅10月大雙胞胎男嬰丟進洗衣機裡悶死，陳二度被判死，但判決被最高法院撤銷發回更審，更一審改判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院今駁回上訴定讞。

陳宏嘉和同居女友育有2名雙胞胎兒子，他失業又積欠債務、經濟狀況不佳，他負責在家照顧兒子，而由女友外出工作維持家計。陳2019年11月3日不滿女友擔任傳播小姐疑與異性曖昧、出遊，兩人發生爭吵，他情緒失控徒手掐死女友。

陳宏嘉犯後認為發展遲緩的雙胞胎兒子，若失去父母照顧未來將更為艱辛，又想自己的母親患精神疾病，也無力照顧小孩，也擔心兒子長大後會埋怨自己殺掉女友，或被指為殺人犯的小孩，而於隔日凌晨0時許，將雙胞胎兒子丟進洗衣機內，再塞滿厚重毛毯，不顧兒子在洗衣機內哭鬧，悶一個小時致死。

陳行凶後還找朋友四處遊玩散心、流連網咖，直至案發後第5天，才在彰化落網，一、二審皆判處死刑，但最高法院以未審酌一切情狀，籠統判死，撤銷判決發回更審。

台中高分院更一審審理期間，死者家屬曾拿遺照聲淚俱下控訴，向法官請求判死刑，女友母親曾說不會拿凶手一毛錢，女兒遇害以來「每晚都哭紅雙眼，沒有一晚睡好覺」、「死都不會與凶手和解」。

更一審認為，陳宏嘉一次剝奪2條無辜的小生命，犯罪手段泯滅人性、令人髮指，確實是「情節最重大之罪」，但審酌陳的犯案動機與成長環境、案發時巨大壓力有關，陳經歷父親酗酒家暴、母親精神病發作，養成低自尊、抑鬱、悲觀人格，案發前身體因素無法工作，加上母親與女友不合需要搬家，女友又與男客曖昧等多重壓力，欠缺家庭和社會支援，無法排解壓力犯案。

更一審指出，陳坦認犯行，案件審理時表達繼承長輩遺產，願意將不動產賠償給死者家屬，已委家人匯款344萬餘元到台中地檢署專戶內，主動全額清償犯罪被害補償金，加上目前名下仍有具相當價值不動產，有意願、積極填補犯罪損害，有減輕陳犯行責任依據，改判無期徒刑。

陳宏嘉、檢方均提上訴，最高法院審理後認為更一審判決沒有違誤或違背法令之處，量刑妥適，駁回雙方上訴，全案定讞。

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