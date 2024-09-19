女學生被性騷PO網緝凶…警察竟留言「母豬也要摸」 女法官怒了

女學生在捷運上被性騷擾，她的母親上爆料公社PO片想緝凶，員警林揚皓看到影片，竟留言說「母豬也要摸」被法辦。台北地院審理，女法官認為林落井下石，依公然侮辱罪判林拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

林2023年12月4日16時，在台北市松山區見女學生的母親在臉書「爆料公社二社」內張貼女兒2023年11月29日遭人騷擾的圖文、影像，在留言板以「母豬也要摸」辱罵女學生，女學生報案，檢方依公然侮辱罪對林聲請簡易判決處刑。

女法官認為，林在FACEBOOK「爆料公社二社」發表「母豬也要摸喔」等文字辱罵、嘲笑女學生，對女學生外型進行貶抑評價，侮辱性很高，「爆料公社二社」社團團員高達近200萬人，對女學生名譽權所生損害，比口頭辱罵更甚。

女法官認為，女學生的母親將女兒遭性騷擾的影片張貼在社群網站中，希冀找到行為人，林揚皓與女學生並不相識，「縱使不負聲援之義務，也不該落井下石，以動物去形容女學生的外型」。

女法官認為，林以警職為業，深諳檢調偵辦犯罪查證貼文者帳號、申登人資料、IP地址並非難事，但在警詢時仍心存僥倖，否認犯罪，到偵查中才坦承犯行，林否認犯罪所耗費的司法資源，應在量刑中評價。

判決指出，林為警務人員，更知司法人員偵辦犯罪的辛勞，審酌林願商談和解，但僅願賠償2萬元，與女學生的痛苦相比，金額略嫌過低，考量林犯罪動機等，依法判刑。