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該開課卻沒上課 高雄公職護理師疑詐業務費涉貪被檢廉帶走
高雄市旗山衛生所以及鳳山衛生所今上午突被廉政署搜索，甫調職到鳳山的一名公職護理師被列被告帶走，據了解，該護理師負責主辦菸害防制法相關課程，卻未依時程排課，未上課時段則拿其他發票核銷，涉嫌詐領課程補助款，檢廉預計下午偵訊，釐清是否有其他共犯，全案朝貪汙罪嫌偵辦中。
該名公職護理師原先在旗山衛生所任職，今年2月間，高雄市衛生局發現她主辦業務有經費核銷不實等問題，經調查後，發現原本案計畫應舉辦的菸害課程，都未如期舉辦，該護理師便利用不實發票核銷，營造課程有如期舉辦的假象。
調查結果出爐後，衛生局認定該護理師涉嫌詐領，隨即將她記過1次，並從旗山調往鳳山衛生所，並將罪證函送廉政署偵辦。
今早橋頭地檢署指揮廉政署，前往旗山、鳳山等衛生所搜索，查扣課程資料與護理師手機，清查涉嫌詐領金額約5萬元以下，但該護理師具公職身分，後續將依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌偵辦。
高雄市衛生局表示，今為廉政署執行廉政調查，衛生局要求同仁配合相關調查程序，目前衛生所皆正常運作，民眾就醫功能與公衛權益均不受影響。
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