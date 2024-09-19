彰化男屢偷剪台電電纜 累積得手2公里長…危害民生重判4年10月

周姓男子數次在彰化縣和美、伸港一帶偷剪台電公司及工廠電纜線，共得手約2公里長並變賣；法院認為周男危害民生經濟，近日依攜帶凶器竊盜等9罪，重判4年10月刑期。

根據彰化地方法院判決書，周男從去年6月起開始犯案，多次被警方查獲電纜剪、鋼筋、小刀、電動砂輪機等作案工具，以及變賣後所剩電纜線。

周男以鋼筋插進電線桿孔洞藉此攀爬，再剪斷台電公司電纜線，用小刀將絕緣皮去除後賣給五金回收業者。

此外，他還分別破壞紙器廠烤漆浪板、攀爬工廠窗戶入內偷剪電纜線；有一次使用砂輪機切割不鏽鋼欄杆時，被巡邏員警當場查獲而未遂。

法官認為，周男僅因缺錢花用即犯下竊盜犯行，且攜帶凶器、毀越安全設備，造成公眾及告訴人用電權益受損，危害民生經濟，所為實不足取。

法官審酌周男犯後坦承部分犯行，尚未與被害人達成和解，觸犯攜帶凶器竊盜、攜帶凶器毀越安全設備竊盜等9罪，定應執行有期徒刑4年10月。全案可上訴。