高雄男欠133筆罰金逾百萬元 因案入獄後繼承鬧區房子遭法拍

高雄田姓男子因案服刑中，他服刑前因酒駕及無照駕駛等多項違法、違規，防疫期間又違反檢疫隔離規定，各主管機關對他的裁罰案共133筆，累計罰款110萬元。田男雖入獄服刑，但裁罰機關發覺他繼承鬧區1棟老舊房子，法務部行政執行署高雄分署法拍他的繼承持分，付清罰款。

行政執行署高雄分署指出，田姓義務人在2020年間從柬埔寨搭機返台，因違反嚴重特殊傳染性肺炎居家檢疫隔離規定，被高雄市政府開罰13萬元，並強制安置集中檢疫所；隔年2月起，田男又因拒絕酒測及各種交通違規，逾期未繳納罰款，由各主管機關才將他的欠繳案移送行政執行署高雄分署強制執行。

行政執行人員後來查出田男因案服刑，但在監所有1筆保管金供執行，沒其他財產可查繳。直到去年，田姓男子依法繼承高雄市苓雅區1棟約50年的老舊樓房，雖然只是部分所有權持分，但行政執行署高雄分署得悉，馬上派員查封，鑑價後，今年3月起公開拍賣。

高雄分署表示，第一次核定最低拍賣價格122萬元，因沒人投標而流標，第二次拍賣卻出現多人搶標，最後以123萬元拍定，反而高於第一次拍賣底價，將田男的欠繳金額還清。