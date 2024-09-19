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獨／台南離職警牽線高雄學弟簽賭 主嫌遭押、員警記過

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

桃園地檢署偵辦一起運彩賭博網站簽賭案，發現台南市一名離職員警居中介紹同僚及學弟簽賭，主嫌遭收押後，昨指揮北市刑大警方至高雄拘提湖內警分局交通分隊涉案的周姓員警，分局昨以影響警譽重大，記一大過並調地處分。

據了解，這名湖內警分局交通分隊涉案的周姓員警，年約30餘歲，和牽涉賭博網站的離職警員是前後期學長和學弟，雖未在同一單位服務過，但相互認識，周警疑在學長牽線下，於2022年至2023年5月服務湖內分局交通分隊期間，涉及運彩賭博簽賭情事。

桃園地檢署偵辦時意外發現台南市離職員警是簽賭案的主嫌，據了解，這名離職員警在東窗事發前，已先申請離職；而涉案的湖內警分局周姓員警昨經北市刑大警方拘提後，今天將移送桃園地檢署複訊。

湖內警分局今天上午表示，昨接獲台北市警局刑大通知，所屬員警疑有涉網路賭博情形，案經調查，該員坦承於2022年至2023年5月間有於賭博網站簽賭情事。

分局獲悉後，立即依據「警察人員參與賭博財物處分原則」規定「參與職業性賭博財物者」，核予記周警一大過，並報請警察局調整服務地區。

湖內警分局長陳義宏表示，風紀為警察機關的命脈，警察人員應比一般民眾更具守法觀念，本案影響警譽甚深，因此迅速將涉案員警從嚴記一大過懲處並調整服務單位。

由於周警涉案期間是現任小港警分局陳禎荃任職分局長期間，警局將追究相關人員考核監督不周責任。

高市湖內警分局交通分隊一名員警涉網路簽賭案，昨遭檢警拘提，分局昨開人評會，記一大過調地處分。記者石秀華／攝影
高市湖內警分局交通分隊一名員警涉網路簽賭案，昨遭檢警拘提，分局昨開人評會，記一大過調地處分。記者石秀華／攝影

桃園地檢署 簽賭 警察 賭博

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