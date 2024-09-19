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死刑釋憲明宣判 警力先預備起來？檢方：模擬各種狀況

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

37名死囚聲請死刑法規範憲法審查，憲法法庭明天宣判，最高檢察署為因應各種狀況，已請高檢署、各高分檢連繫轄區警方，模擬各種可能狀況。

檢方表示，若憲法法庭宣判死刑違憲，案件可能撤銷、發回最高法院或是最後事實審法院，雖然提解人犯是法警的工作，但仍預先模擬各種狀況。不過，檢方評估應不可能有死囚馬上被釋放的狀況。

司法院表示，明天不會有死囚到憲法法庭聽宣判。

【中央社／台北19日電】

王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查。憲法法庭將於9月20日下午3時於司法院憲法法庭宣判，並開放民眾旁聽32席及網路直播。

司法院指出，憲法法庭席位共64席，開放民眾旁聽32席。民眾要請領旁聽證者，可持國民身分證或其他足資辦識身分的證件，於9月20日下午2時15分起至2時45分到台灣高等法院刑事庭大廈1樓入口處，依排隊先後填載旁聽證領取表並查驗身分證件後核發，額滿為止。

王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查並停止執行，憲法法庭於4月23日召開言詞辯論庭，邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，當天辯論終結。

依據憲法訴訟法第26條第2項規定，經言詞辯論案件，其裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示；必要時，得延長2個月。憲法法庭於7月12日公告，死刑釋憲案依憲法訴訟法第26條第2項後段規定，延長宣示判決期間。

憲法法庭於9月16日公告，憲法法庭審理111年度憲民字第904052號聲請人王信福聲請案及相關併案等，定於9月20日下午3時於憲法法庭（司法大廈4樓）宣示判決。

37名死囚聲請死刑法規範憲法審查，憲法法庭明天宣判，最高檢察署為因應各種狀況，已請高檢署、各高分檢連繫轄區警方，模擬各種可能狀況。記者王宏舜／攝影
37名死囚聲請死刑法規範憲法審查，憲法法庭明天宣判，最高檢察署為因應各種狀況，已請高檢署、各高分檢連繫轄區警方，模擬各種可能狀況。記者王宏舜／攝影

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