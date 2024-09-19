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車於停車格被拖吊？原來是欠這單位錢 繳4萬才將車贖回

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹蔡姓男子積欠12萬汽車使用牌照稅及其罰鍰逾期未繳，近日他將車停在某汽車停車格時，遭科技執法系統認出。新竹市稅務局獲報後，立即通知行政執行署新竹分署至現場拖吊查封。雖蔡男事後辯稱該罰鍰都是前任車主積欠，不過執行官也表示，車輛過戶前，買方有責任釐清賣家是否有罰鍰欠款，蔡男最終同意先行繳納4萬元，才將車贖回。

行政執行署新竹分署指出，為提升違章車輛追查效率，新竹市稅務局導入科技執法，利用固定式車牌自動辨識系統、路邊停車格、智慧停車柱及警察機關查獲通報等多元方式查核。

蔡男因2010至2015年度汽車使用牌照稅及其罰鍰逾期未繳，累積共12萬餘元，案件經新竹市稅務局檢附行政執行憑證，今年再次移送新竹分署強制執行，新竹分署收案後，查調蔡男財產狀況，發現其名下僅有1輛汽車及1輛機車，車輛行蹤掌握不易。

不過蔡男最近將車停在竹市某汽車停車格時，遭車牌自動辨識系統認出，執行署人員立即到場進行查封，因到場後均聯繫不上蔡男，執行人員先將車輛查封後，再將該車拖至拖吊場。果然當天中午就接到蔡男來電，並表示這些費用都是之前的車子欠的，「對我實在不公平」。

執行署人員也向蔡男說明，買賣雙方至監理機關辦理車輛過戶登記前，仍有繳納該車輛使用牌照稅及相關裁處罰鍰責任，最終經協商後，蔡男同意先行繳納4萬元，餘款辦理分期，查封的車輛也交由蔡男保管使用。

執行署新竹分署提醒，已領使用牌照之交通工具所有權轉讓時，應依照規定向交通管理機關辦理，不依規定辦理過戶登記且未依規定補繳稅款者，視為移用使用牌照；交通工具使用牌照有轉賣、移用者，處以應納稅額2倍罰鍰。

此外，若義務人依經濟狀況、天災、事變等致受重大財產損失無法一次完納公法上金錢給付義務者，得檢具相關證明資料向執行分署辦理分期繳納事宜，只要依約定按期分繳，不用擔心查封物品被執行。

新竹蔡姓男子積欠12萬汽車使用牌照稅及其罰鍰逾期未繳，近日他將車停在某汽車停車格時，遭科技執法系統認出立即被查封拖吊。圖／執行署新竹分署提供
新竹蔡姓男子積欠12萬汽車使用牌照稅及其罰鍰逾期未繳，近日他將車停在某汽車停車格時，遭科技執法系統認出立即被查封拖吊。圖／執行署新竹分署提供
執行署人員因到場後均聯繫不上積欠罰鍰的蔡男，執行人員先將車輛查封後，再將該車拖至拖吊場。圖／執行署新竹分署提供
執行署人員因到場後均聯繫不上積欠罰鍰的蔡男，執行人員先將車輛查封後，再將該車拖至拖吊場。圖／執行署新竹分署提供

停車格 新竹 科技執法

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