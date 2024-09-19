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台中警中秋節北區一晚抓3酒駕 有人藏小巷裝睡想躲

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局趁中秋節假期，展開取締酒駕勤務，16日深夜至17日凌晨，即在北區查獲3人酒駕，其中葉姓男子看到警方臨檢站，趕緊將車開入附近小巷內，還把座位躺平，佯裝在車內休息，但仍逃不過警方法眼，前往查緝後，查出葉酒精濃度超標，依法查處。

第二警分局在中秋假期期間，執行酒駕路檢，其中永興所在16日深夜11時至17日凌晨1時的勤務，即查獲3件公共危險案件，其中兩人酒精濃度分別達每公升0.6、0.24毫克，另外一人則是拒測，遭罰款18萬元，當場移至車輛、吊銷駕照。

此三件公共危險案件中，葉姓男子（44歲）開車發現警方在北區中清路與進化北路的臨檢站後，趕緊大轉彎，躲進附近巷內，還把轎車熄火、打平座椅，佯裝躺在車上休息，企圖規避警方稽查，未料全程都被警方目睹。

警方前往攔查，以酒精感知棒發現葉男有酒精濃度，葉坦認開車前有在朋友家喝啤酒，還跟朋友借車要開車返家，沒想到會被警方查獲。

警方告知因葉的酒精濃度達0.24mg/L，需依道交條例告發，最高可罰12萬元，另外需吊扣駕照1至2年、移置保管車輛，葉男聽到後，十分懊悔，直呼「車不是我的，怎麼跟向朋友交代」。

第二警分局長周俊銘呼籲，中秋連續假期，親友烤肉聚餐飲酒，想盡興且安全返家，除指定駕駛、親友接送及搭乘大眾運輸工具等方式外，也可利用酒後代駕預約服務叫車，切勿心存僥倖酒後駕車，駕駛人應確實遵守酒後不開車，開車不超速等原則，尊重自己與他人生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市葉姓男子在16日酒後開朋友車返家，途中被警方查獲，依法查處。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子在16日酒後開朋友車返家，途中被警方查獲，依法查處。記者陳宏睿／翻攝

中秋節 酒測 酒精

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