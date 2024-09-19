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台中惡煞收10萬拿狼牙棒打人骨折 二審今維持原判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市施姓男子等三人在去年底時，受綽號「阿榮」的不詳人士委託，持狼牙棒等器械，在天津路商圈毆打葉姓男子，把葉打到手腳骨折、鮮血淋漓，一審施、葉兩名涉案人4年3月、4年1月徒刑，另名吳姓涉案人另案審理，二審今宣判，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

檢警調查，施男因身分不詳綽號「阿榮」之人和葉姓男子有金錢糾紛，就受阿榮以10萬元委託並找來蘇姓、吳姓同夥一起要去毆打葉。

施姓男子等3人在2023年11月18日下午5點多，開車到台中北區天津路商圈，先以碰撞葉男轎車方式，製造假車禍，葉下車查看時，施勒住脖子，吳、蘇再分別持狼牙棒、鋁棒及榔頭痛毆葉一頓，不顧葉的妻子在一旁尖叫、制止，仍把葉打到右手、左腳骨折，全身多處撕裂傷，鮮血淋漓。

一審審理時，施、蘇僅就妨害秩序坦承，但否認有重傷害故意，辯稱只有傷害葉的意思。

一審認為，施等人持榔頭、鋁棒及狼牙棒，都是殺傷力強大凶器，3人都是成年人，各從事水電、餐飲及板模工，智識正常，當清楚持凶器朝人四肢猛力攻擊恐造成重傷，勘驗監視畫面也可見，3人揮打葉10幾下，發出響亮打擊聲，葉四肢都濺血，行凶過程長達10幾分鐘，顯有重傷害不確定故意。

法院也說，施等人當天下午5點在天津路、青島路口，將車停在路上妨礙交通，又持凶器傷人，恐有波及用路人危險，已造成公眾或交通往來具體危害，應依刑法第150條加重，各判施男、蘇男4年3月、4年1月徒刑。

台中市施姓男子等3人去年在天津路商圈，當街持狼牙棒等凶器，把葉男打到骨折濺血。圖／摘自自記者爆料網
台中市施姓男子等3人去年在天津路商圈，當街持狼牙棒等凶器，把葉男打到骨折濺血。圖／摘自自記者爆料網

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