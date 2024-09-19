大林蒲遷村促進會鬧內鬨 幹部告理事長背信加偽造文書

關注高雄大林蒲遷村議題的「大林蒲遷村權益促進會」，該會理事長黃琨育被幹部楊光達、吳文裕質疑帳目不清、理監事選舉有疑慮，蒐集資料後對黃提告背信及偽造文書，促進會內鬨，鬧上地檢署，黃琨育則回應，提告最好有證據，他會一一向檢察官釋明。

楊光達等人主張，今年3月2日促進會召開會議，吳文裕有出席事後卻被黃琨育踢出群組，後來他們向社會局調取資料，發現促進會有帳目不清且理監事會議出席簽名，也有偽造嫌疑，黃琨育對於會員疑問，卻無法說明清楚。

楊光達等人舉例，促進會去年度收支結算表累計結餘有20萬3883元，但表中僅有收入90元，未有任何支出細項，且比照前年及2021年結算表，去年度收支有不合理狀況，因無經費實際運用說明，懷疑黃琨育有變造帳目情事。

今年9月6日，楊光達、吳文裕兩人認為黃琨育涉犯偽造文書、背信等罪，具狀向高雄地檢署提告，盼檢方介入偵辦，釐清促進會帳目及會員資料是否有偽造嫌疑。

對此，黃琨育今受訪澄清，指促進會成立以來收入也才24、25萬元，扣除雜支現在仍應有17萬多元；帳目會被質疑，主要是他先前對於財報有許多不懂，並無資金流向不明等狀況。

黃琨育說，今年3月理監事會議，他有將存摺、帳目交給會員觀看，絕對會對所有人負責，帳目經社會局輔導後，他也努力學習，並沒有楊、吳兩人所指的私吞情況。

黃琨育無奈，促進會會務都沒人幫忙就算了，還無端遭會員質疑，請問上街爭取權益的時候，這些人在哪裡？該會成立目的是希望大林蒲人團結，沒料做到流汗還被人家嫌棄，人在做天在看，既然要提告，那他就向檢察官一一說明清楚，絕無楊光達等人所指控情事。