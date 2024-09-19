快訊

蘇力颱風上午8時生成！朝越南進逼 對台影響曝

張惠妹被爆點頭嫁男友 Sam首發聲回應「請不要再用文字傷害阿妹」

MLB／大谷48轟、49盜紀錄再更新 道奇轟倒馬林魚90勝入袋

大林蒲遷村促進會鬧內鬨 幹部告理事長背信加偽造文書

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

關注高雄大林蒲遷村議題的「大林蒲遷村權益促進會」，該會理事長黃琨育被幹部楊光達、吳文裕質疑帳目不清、理監事選舉有疑慮，蒐集資料後對黃提告背信及偽造文書，促進會內鬨，鬧上地檢署，黃琨育則回應，提告最好有證據，他會一一向檢察官釋明。

楊光達等人主張，今年3月2日促進會召開會議，吳文裕有出席事後卻被黃琨育踢出群組，後來他們向社會局調取資料，發現促進會有帳目不清且理監事會議出席簽名，也有偽造嫌疑，黃琨育對於會員疑問，卻無法說明清楚。

楊光達等人舉例，促進會去年度收支結算表累計結餘有20萬3883元，但表中僅有收入90元，未有任何支出細項，且比照前年及2021年結算表，去年度收支有不合理狀況，因無經費實際運用說明，懷疑黃琨育有變造帳目情事。

今年9月6日，楊光達、吳文裕兩人認為黃琨育涉犯偽造文書、背信等罪，具狀向高雄地檢署提告，盼檢方介入偵辦，釐清促進會帳目及會員資料是否有偽造嫌疑。

對此，黃琨育今受訪澄清，指促進會成立以來收入也才24、25萬元，扣除雜支現在仍應有17萬多元；帳目會被質疑，主要是他先前對於財報有許多不懂，並無資金流向不明等狀況。

黃琨育說，今年3月理監事會議，他有將存摺、帳目交給會員觀看，絕對會對所有人負責，帳目經社會局輔導後，他也努力學習，並沒有楊、吳兩人所指的私吞情況。

黃琨育無奈，促進會會務都沒人幫忙就算了，還無端遭會員質疑，請問上街爭取權益的時候，這些人在哪裡？該會成立目的是希望大林蒲人團結，沒料做到流汗還被人家嫌棄，人在做天在看，既然要提告，那他就向檢察官一一說明清楚，絕無楊光達等人所指控情事。

大林蒲遷村自救會長黃琨育。本報資料照片
大林蒲遷村自救會長黃琨育。本報資料照片

偽造文書 提告 檢察官

延伸閱讀

星宇航空董事長張國煒 告遺囑執行人背信

獨／K董不忍了！張國煒委任律師 提告張國華等5人「違反遺囑」背信

高雄市籌備成立住都中心 加速推動社宅、都更

高雄亞灣智慧公宅2期招商 評估投資規模逾百億

相關新聞

違反遺囑 張國煒告長兄等5人背信

最高法院八月十四日確認已逝長榮集團創辦人張榮發遺囑有效，星宇航空董事長、張榮發二房獨子張國煒昨天委任四名律師，向台北地檢...

喝烈酒上路 宜蘭法官酒駕被訴

宜蘭地方法院法官張軒豪上月十九日下班後，至不明地點飲用一杯伏特加，開車折返地院途中違規遭員警攔下，車內濃濃酒味被要求酒測...

駕艇闖淡水 陸前艇長判刑8月

大陸籍海軍艦艇長退伍的阮芳勇，今年六月駕快艇偷渡來台「投奔自由」，士林地方法院審理時，他當庭提出聲稱是福建沿海軍事部署的...

大林蒲遷村促進會鬧內鬨 幹部告理事長背信加偽造文書

關注高雄大林蒲遷村議題的「大林蒲遷村權益促進會」，該會理事長黃琨育被幹部楊光達、吳文裕質疑帳目不清、理監事選舉有疑慮，蒐...

新北市議員白珮茹被控貪汙詐助理費 深夜複訊60萬元交保

國民黨新北市議員白珮茹，遭控涉詐領長達15年的公費助理費，士地檢署依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等重罪偵辦，經漏夜...

白珮茹涉詐領助理費 列被告約談

國民黨新北市議員白珮茹，被控涉用前立委父親白添枝等白家人名義做人頭，詐領十五年助理費逾五百萬元。士林地檢署昨搜索、約談白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。