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新北市議員白珮茹被控貪汙詐助理費 深夜複訊60萬元交保
國民黨新北市議員白珮茹，遭控涉詐領長達15年的公費助理費，士地檢署依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等重罪偵辦，經漏夜訊問後諭令60萬元交保候傳。
檢調掌握情資，9月18日一舉收網，兵分13路搜索金山、萬里、瑞芳、汐止等服務處及住居所共13處，約談白珮茹等11名被告及2名證人，其中曾任立委的父親白添枝，及胞妹白珮妤、陳姓公公等家人，均為同案被告。
士檢指出，白珮茹任議員期間，從2009九年至今年4月，涉以人頭不實申報，詐取公費助理費，犯罪時間橫跨約15年，被告等人所涉案由為貪汙治罪條例「利用職務上機會詐取財物」、刑法偽造文書使公務員登載不實，及洗錢等罪嫌，其中貪汙罪部分法定刑為7年以上徒刑重罪，得併科新台幣6000萬元以下罰金。
49歲白珮茹為五連霸議員，擔任議員長達19年，其父親為立法委員。其父親白添枝今交保3萬元，步出地檢署面對媒體，中氣十足的說相信女兒「絕對是清白的！」。
今晚檢察官複訊，陳姓公公、白添枝、白珮妤、周姓助理等4人均3萬元交保，簡姓助理限制住居，其餘人請回。白珮茹今10時許至地檢署複訊不到1小時，檢察官諭令60萬元交保候傳。
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