聽新聞
0:00 / 0:00

貪汙收賄、圖利罪定讞 新竹新豐前鄉長許秋澤判刑7年

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

新豐鄉前鄉長許秋澤（中）。圖／聯合報系資料照片
新豐鄉前鄉長許秋澤（中）。圖／聯合報系資料照片
國民黨籍新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤收取100萬賄款，讓2鄉民兒子順利錄取清潔隊員，另疫情期間許在鄉公所醫療用口罩880萬元採購案中，指示部屬圖利特定廠商。最高法院依貪汙收賄、圖利罪判許秋澤7年徒刑，褫奪公權4年，沒收100萬元犯罪所得定讞。

許秋澤也被監察院彈劾，懲戒法院去年11月28日判許撤職，停止任用4年。

許秋澤2018年12月25日起擔任新豐鄉第18屆鄉長，檢方起訴認為，許2019年到2020年2月間開出50萬價碼，讓2名鄉民的兒子順利進入新豐鄉公所清潔隊，2鄉民分別在宮廟及住處送錢，2個孩子事後即獲錄取。

許秋澤連任遇上新冠疫情，經鄉民代表會支持，於臨時會通過預算880萬元，採購每人5劑快篩試劑及每戶口罩2盒，分2波配送至各村長辦公室發放給鄉民。

當時與公所有小額採購合作關係的施姓廠商，向許秋澤表明有意願投標，許指示下屬「分數可以打高一點」、「盡量給施做」等語，並自任評選委員會召集人，藉此操控內聘委員在評選階段給予特定廠商高分，使施成為唯一及格者得標，公所依約給付879萬9900元價款。

一審依貪汙收賄、圖利罪判許秋澤7年徒刑，褫奪公權4年，沒收100萬元犯罪所得；檢察官僅就被告刑之部分、參與人沒收部分上訴，許秋澤只對量刑上訴。

二審認為，許偵查中自白，繳回犯罪所得，依貪汙治罪條例規定減刑，審酌許為一鄉之長，利用職務收賄並圖利他人，敗壞官箴而判刑，判決沒有不當之處，駁回上訴；案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

收賄 疫情 貪汙

延伸閱讀

斯里蘭卡政變後首場選舉將登場 民眾盼新面孔解決通膨、貪汙

台北市殯葬處前副處長王文秀涉嫌收賄 監院通過彈劾

新北市議員白珮茹涉貪汙遭搜索13處 11人列被告2證人訊問中

前新豐鄉長收100萬賄款賣2清潔隊員職缺 最終判關7年定讞

相關新聞

貪汙收賄、圖利罪定讞 新竹新豐前鄉長許秋澤判刑7年

國民黨籍新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤收取100萬賄款，讓2鄉民兒子順利錄取清潔隊員，另疫情期間許在鄉公所醫療用口罩880萬元...

竹北天坑案首開庭 楊文科請假、江良淵不認罪

新竹縣長楊文科捲入竹北「豐采520」天坑案，7月與前工務處長江良淵等12人涉圖利等罪嫌被檢方起訴。新竹地院昨首度開庭，據...

新北市議員白珮茹被控貪汙詐助理費 深夜複訊60萬元交保

國民黨新北市議員白珮茹，遭控涉詐領長達15年的公費助理費，士地檢署依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等重罪偵辦，經漏夜...

市議員白珮茹涉詐領15年助理費 深夜至地檢署：辛苦了

五連霸的國民黨新北市議員白珮茹，遭檢調追查，2009年至今年4月間，涉利用前立法委員父親白添枝及胞妹等家人當人頭，詐領理...

偵辦貪汙治罪條例 新北市議員白珮茹深夜送抵士檢

國民黨新北市議員白珮茹服務處今天遭士林地檢署與調查局人員搜索，據了解，檢調偵辦貪污治罪條例案件，為保全證據，今天針對白珮...

白珮茹被控詐15年助理費 父白添枝疑淪人頭3萬交保：女兒絕對清白

五連霸的國民黨新北市議員白珮茹，遭控2009年至今年4月，利用曾擔任立法委員的父親白添枝，及妹妹、公公等自家人當人頭，詐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。