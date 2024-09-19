喝烈酒上路 宜蘭法官酒駕被訴

宜蘭地方法院法官張軒豪上月酒駕，酒測值達1.05毫克，宜蘭地檢署16日依公共危險罪起訴，司法院現正研處是否對張作停職處分。圖／聯合報系資料照 宜蘭地方法院法官張軒豪上月十九日下班後，至不明地點飲用一杯伏特加，開車折返地院途中違規遭員警攔下，車內濃濃酒味被要求酒測，張酒測值高達一點○五毫克，宜蘭地檢署依違反公共危險罪起訴，法院決議將張送司法院法官評鑑委員會裁處是否停職。

五十多歲張軒豪司法官班第卅七期結業，一九九九年到宜蘭地院，主要擔任民事庭法官，兼辦宜蘭簡易庭；二○一七年他曾發生車禍，開車撞上闖紅燈機車，雖沒有肇責但未報警就離開，被依犯肇事逃逸罪判有期徒刑八月，緩刑二年，支付國庫五萬元。

起訴書指出，張姓法官八月十九日下午五時四十五分許開車從地院停車場離開，當晚八時四十四分疑似要返回地院，駛經宜蘭市環市南路與縣政二街交岔口打算左轉，但還沒開到岔路中心，就搶快轉彎占用對向車道，被宜蘭警分局巡邏警員攔下。

警員聞到車內濃濃的酒味，酒精感知器也偵測到酒精反應，要求張軒豪下車，見他有明顯的醉態，當場酒測，測得酒測值每公升一點○五毫克，遠超法規規定的零點二五毫克。

張被移送宜蘭地檢署偵辦，稱飲用了約一五○毫升、酒精濃度百分之四十的伏特加，不過並未說出是在何時、何地飲酒。

檢方指出，張軒豪身為法官，知法犯法，危及自身安全，也可能對他人及其家庭造成無法挽回的傷害，依犯刑法一八五條之三公共危險罪起訴。

宜蘭地院表示，自律委員會已決議將張送法官評鑑委員會，由司法院裁處後續行政處分，尊重檢方起訴，也尊重司法院決定。

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