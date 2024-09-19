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駕艇闖淡水 陸前艇長判刑8月

聯合報／ 記者蕭雅娟翁至成／台北報導

陸籍男子阮芳勇（中）駕快艇跨越台灣海峽直闖淡水河，法院昨依未經許可進入台灣地區罪，判他八月徒刑。記者蕭雅娟／攝影
陸籍男子阮芳勇（中）駕快艇跨越台灣海峽直闖淡水河，法院昨依未經許可進入台灣地區罪，判他八月徒刑。記者蕭雅娟／攝影
大陸籍海軍艦艇長退伍的阮芳勇，今年六月駕快艇偷渡來台「投奔自由」，士林地方法院審理時，他當庭提出聲稱是福建沿海軍事部署的情報。法院昨依未經許可進入台灣地區罪，判他八月徒刑；是否強制出境由移民署裁量。

移民署表示，阮男經法院判處有期徒刑，尚未執行完畢，將視司法案件終結情形循既有規範及機制辦理。

判決指出，阮芳勇今年六月八日從大陸寧德市三都港，購買船身為玻璃缸體、配備弦外機快艇自駕出港，行經東引周邊海域，風浪較大稍作停留後，隔日上午九時許，駛入淡水區外海域，擅自進入台灣地區。

阮男隨著淡水河上超過卅艘作業漁船漂流卅五分鐘，海巡署第三巡防區誤以為是作業漁船「偵獲標定」，直到快艇擦撞淡水老街渡船頭交通船，阮請船長、船員協助報案，下船說「我是大陸開船過來的，我來投案」，非法入境一個多小時後遭海巡人員逮捕。

阮男稱不後悔來台灣，法庭上說來台原因，是為了推翻、破壞中共政權，早年聽廣播得知台灣可接受大陸起義人士來台，不是故意破壞台灣法律秩序。他聲稱長期在軍隊任職，對軍事有充分認識，可助台灣對抗中共軍事威脅，辯論終結前當庭提出「福建沿海軍事部署情資情報」，請法官交給國安局使用。

合議庭審酌，阮男對我國海防有相當了解，未經主管機關許可，自駕快艇橫渡台灣西北部海域入境，重大損害我國國家安全，及政府管理入出國之正確性；阮男坦承犯行，主動請求船員協助報警，依自首減刑，依未經許可進入台灣地區罪判處八月徒刑，快艇、ＧＰＳ接收機船載設備等物沒收。

海軍 淡水河 移民署

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