涉為大陸刺探軍情 23軍民起訴

台南高分檢等發動4波搜索行動後扣得相關軍事機密資料等後，依涉為大陸地區發展組織等罪嫌，起訴許姓兄弟等15人、蔡姓18名現役軍人共23人。圖／本報資料照 卅多歲許姓兄弟被大陸情報單位吸收，與當鋪業者合作，透過借貸廣告吸引現役軍人上門，再吸收軍人交付軍事教材、演訓內容等資料；台南高分檢昨依違反國家安全法、貪汙、交付國防秘密等罪起訴許男等廿三人，其中八人為現役軍人，層級最高為陸軍上尉。

檢調查出，許姓兄弟因多次前往澳門及大陸，結識綽號「龍哥」、「威哥」等大陸人士，後遭對方吸收，回台後以吸收每件軍人可獲得二千至三萬元報酬，利誘孫姓男子接觸現役軍人。

許之後再透過網路借貸廣告或與當鋪業者合作，利用軍人借貸吸引負債軍人上門，等對方上鉤交出軍人身分證、餉條後，再誘逼對方在軍營偷拍或夾帶軍事機密等資訊外出，交給許男等人，並由許等人翻拍後，將資料回傳給龍哥。

後經國防部軍事安全總隊發掘，由調查局國安站報請台南高分檢指揮，先後執行四波搜索行動共廿九處，扣得作案用行動電話、電腦主機硬碟與隨身碟，另有九項軍事機密資料、一項公務秘密資料等物，並傳喚許姓兄弟等軍民計四十九人到案訊問，許姓兄弟及孫姓男子等三人複訊後，依違反國家安全法聲押禁見獲准。

檢調查出，這兩年許男靠著交付軍機，從陸方手中賺取三九七萬多元，孫因媒介軍人，也獲得廿六萬多元，其他交付軍機的軍人，則依情報等級，獲利從一萬至十九萬元不等。

此次涉案還有八人在役，涵蓋陸、海、空三軍及海巡署，地點分布全台，軍階從士兵到上尉都有；台南高分檢昨偵結，依違反國家安全法、貪汙、交付國防秘密等罪起訴許男等廿三人，許姓兄弟、孫男等三人，移審後由台南高分院裁定續押。