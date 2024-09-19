白珮茹涉詐領助理費 列被告約談

新北市國民黨籍議員白珮茹（左）疑詐領助理費，檢調昨搜索約談十一名被告。白珮茹深夜移送士林地檢署複訊。記者邱德祥／攝影 國民黨新北市議員白珮茹，被控涉用前立委父親白添枝等白家人名義做人頭，詐領十五年助理費逾五百萬元。士林地檢署昨搜索、約談白等十一名被告、二名證人，依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪偵辦。

四十九歲白珮茹為五連霸議員，首任第十六屆台北縣議員，後連霸四屆新北市議員，擔任議員長達十九年，長期深耕地方爭取基礎建設；父親白添枝為農會系統出身，為第六屆國民黨全國不分區立法委員，政治世家背景雄厚。白珮茹臉書強調「相信政治沒有捷徑，唯有一步一腳印，堅持、正義、清廉，為您發聲」。

檢調掌握情資，白珮茹任議員期間，從二○○九年至今年四月，疑有助理費涉及不法情事，父親白添枝、胞妹白珮妤、陳姓公公均淪同案被告，白疑利用白添枝等家人及助理名義當人頭，涉不實申報詐取公費助理費，犯罪時間橫跨約十五年。白添枝、陳姓公公和周姓助理昨晚複訊後都三萬元交保。

檢方昨指揮新北市調查處，搜索金山、萬里、瑞芳、汐止、三重等十三處所，包含白珮茹選區服務處及住居所，約談白珮茹等十一名被告及二名證人。

檢方指出，白珮茹等人涉犯貪汙治罪條例的利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實，及洗錢等罪嫌，其中貪汙利用職務上機會詐財，法定刑為七年以上有期徒刑，得併科新台幣六千萬元以下罰金。

新北市議會國民黨團昨回應，白珮茹長期在議會問政認真負責，積極反映地方民意，呼籲司法毋枉毋縱，不能輕易羅織或臆測罪名，務必基於事實進行調查及審理，避免政治力介入，以為司法公信。同黨議員說白有為有守、做人正直，家境優渥，不太可能做這種事情，不過一切仍尊重司法。