市議員白珮茹涉詐領15年助理費 深夜至地檢署：辛苦了
五連霸的國民黨新北市議員白珮茹，遭檢調追查，2009年至今年4月間，涉利用前立法委員父親白添枝及胞妹等家人當人頭，詐領理費15年，今深夜10時許步入士林地檢署，沒正面回應有無犯罪，只輕聲細語的說「辛苦了」。
檢調追查，擔任5屆議員、為民服務超過19年的議員白珮茹，被控涉嫌用家人當人頭詐領公費助理費，曾任第六屆立法委員的父親白添枝、胞妹白珮妤，及老公、妹婿、陳姓公公都疑淪為同案關係人。
稍早，白添枝、胞妹白珮妤經檢方複訊後先行離去，家人並無碰面。其中白添枝步出地檢署，面對媒體，中氣十足的說相信女兒「絕對是清白的！」。
士檢9月18日指揮新北市調查處搜索金山、萬里、瑞芳、汐止、三重等13處服務處及住居所，約談白珮茹等11名被告及2名證人。今晚檢察官複訊，稍早被告陸續訊問完畢，陳姓公公、白添枝、白珮妤、周姓助理等4人均3萬元交保，簡姓助理限制住居，其餘人請回。
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