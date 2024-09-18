市議員白珮茹涉詐領15年助理費 深夜至地檢署：辛苦了

五連霸的國民黨新北市議員白珮茹，遭檢調追查，2009年至今年4月間，涉利用前立法委員父親白添枝及胞妹等家人當人頭，詐領理費15年，今深夜10時許步入士林地檢署，沒正面回應有無犯罪，只輕聲細語的說「辛苦了」。

檢調追查，擔任5屆議員、為民服務超過19年的議員白珮茹，被控涉嫌用家人當人頭詐領公費助理費，曾任第六屆立法委員的父親白添枝、胞妹白珮妤，及老公、妹婿、陳姓公公都疑淪為同案關係人。

稍早，白添枝、胞妹白珮妤經檢方複訊後先行離去，家人並無碰面。其中白添枝步出地檢署，面對媒體，中氣十足的說相信女兒「絕對是清白的！」。