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竹北天坑案首開庭 楊文科請假、江良淵不認罪

聯合報／ 記者胡蓬生張裕珍／新竹報導

新竹縣長楊文科。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科捲入竹北「豐采520」天坑案，7月與前工務處長江良淵等12人涉圖利等罪嫌被檢方起訴。新竹地院昨首度開庭，據悉，江良淵、豐邑機構總經理邱崇喆當庭表示不認罪，楊文科則因赴歐考察向法院請假，由於未提供公文與機票等證明，法官要求補齊，否則將視為不合法請假。

「豐采520」建案施工期間，被查出建築基地及道路出現8次坍塌，新竹地檢署調查認為是偷工減料導致，除依違背建築術成規致生公共危險等罪起訴建商，也認定楊文科接受建商請託，以職權要求所屬協助復工涉及圖利，7月17日偵結起訴楊文科、江良淵與建商等12人，並建請從重量刑。

楊文科遭起訴後受訪強調擔任公職以來一向坦蕩、知法守法，絕無收受不法利益，未來將向法官說明澄清。但昨天新竹地院開準備庭，12名被告除了楊請假與另名陳姓被告因故遲到，其餘都到庭。

檢察官在準備庭說明起訴內容，由於起訴書多達227頁，內文逾20萬字，檢察官以PPT呈現；據悉，被告江良淵、邱崇喆都當庭表示不認罪。

楊文科本周一主持主管會報曾提及將出國考察，縣府表示，縣長出國考察日期從18日至30日。民進黨縣議員歐陽霆說，就起訴書內容看來，圖利問題很大，楊文科應該重視此案審理，但卻頻繁出國考察，不知是問心無愧，還是都交代好了不出席也沒關係，後續值得觀察。

天坑 新竹 楊文科 江良淵 考察 豐邑

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