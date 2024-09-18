白珮茹被控詐15年助理費 父白添枝疑淪人頭3萬交保：女兒絕對清白

五連霸的國民黨新北市議員白珮茹，遭控2009年至今年4月，利用曾擔任立法委員的父親白添枝，及妹妹、公公等自家人當人頭，詐領助理費15年，不法所得初估5百萬元。今晚白添枝3萬元交保，中氣十足說相信女兒「絕對是清白的！」。

白添枝今晚10時許，經檢察官依偽造文書罪嫌交保3萬元，立即辦保後，步出地檢署面對媒體追問有無詐助理費，他說相信女兒「絕對是清白的！」。

檢調追查，擔任5屆議員、為民服務超過19年的議員白珮茹，被控涉嫌用家人當人頭詐領公費助理費，曾任第六屆立法委員的父親白添枝、胞妹白珮妤，及老公、妹婿、陳姓公公都疑淪為人頭。

檢調今搜索金山、萬里、瑞芳、汐止、三重等十三處所，包含白珮茹選區服務處及住居所，約談白珮茹等11人及2名證人，稍早白珮茹的陳姓公公、父親白添枝、胞妹白珮妤、周姓助理等4人均依偽造文書等罪嫌，3萬元交保，簡姓女助理則限制住居，其餘人均請回。