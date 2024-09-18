7刀砍死女友辯「想自殺」 國民法官質疑沒傷口判無期…他搬佛經上訴

男子陳昭坤與劉姓女子分手後，見劉女返回同居處拿衣物，要求復合未成，阻止劉女離去而起爭執，他拿菜刀砍殺劉女致死。基隆地方法院國民法官法庭依殺人罪判陳無期徒刑。陳上訴，台灣高等法院今續行準備程序，律師主張陳應有自首，並聲請量刑鑑定。

劉女2023年7月12日下午1點多，在顏姓、楊姓女性友人的陪同下，回到同居處拿衣物，顏女、楊女在1樓等候。陳求劉女復合遭拒，用左掐進劉女脖子說「要死大家一起死」，並從廚房流理台下方取出菜刀，砍殺劉女左後頸砍殺多刀。

劉女當場死亡，基院國民法官庭審理時，要求陳在法庭上模擬殺害經過。公訴檢察官指陳只因無法忍受劉女要求分手，竟像屠夫一般猛砍劉女7刀致死，犯後未向死者家人道歉，並未真心悔悟，建請國民法官從重判處無期徒刑。

陳昭坤的律師辯護，陳是因自認被最愛的人拋棄才犯案，比起其他更凶殘的無差別殺人行為，判陳無期徒刑過重，建請國民法官採中度量刑。

陳自述不愛讀書，23歲退伍後陸續做許多臨時工工作，其中以柏油工作時間最久，至少做了將近20年。陳2006、2017年都曾提供金融機構帳戶，成為幫助詐欺取財犯。國民法官考量陳已知道劉女死亡，警方到場後喝令開門，陳未理睬，此期間以換衣服為由推拖拒不開門，並清洗血跡、將凶器放在廚房水槽滅證，還打電話給兒子，將起因歸究於被害人和朋友，甚至謊稱死者曾當場對他罵三字經，難認有悔悟之心。

國民法官認為陳昭坤一再稱當場想自殺，但他拒絕警察入門長達10分鐘，若真要求死，沒人能阻止，且他被捕時身上無任何傷勢，根本沒有有自殺。陳未取得被害人家屬諒解，說遭羈押後有在看守所內抄佛經，被害人家屬認為這是脫罪的藉口和假象，判他無期徒刑。

高院今開庭時，陳昭坤都由律師代答，律師主張原審未認定陳自首有違誤，認為判決違背法令，應該可以上訴。

法官定10月15日上午審理，屆時將先提示爭執證據能力的鑑定人林哲銘認為被告暴力、高風險的陳述並告以要旨，及在第一審辯結後抄錄的佛經、就事實及法律的意見等。因合議庭評議沒有必要再行量刑鑑定，辯護律師今再聲請鑑定。

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