白珮茹涉詐15年助理費逾5百萬 前立委父白添枝等家人淪人頭

五連霸的國民黨新北市議員白珮茹，遭控2009年至今年4月間，利用自家人當人頭，其中包含曾任立法委員的父親白添枝，及胞妹白珮妤等家人名義，涉詐領公費助理費，超過5百萬元。檢調今搜索約談，今晚8時許一併移送士檢複訊。

檢調追查，擔任5屆議員、為民服務超過19年的議員白珮茹，被控涉嫌用家人當人頭，詐領公費助理費，其中農會系統出身、曾任第六屆立法委員的父親白添枝，及白的胞妹白珮妤，初步追查不法獲取的助理費，多達5百萬元。