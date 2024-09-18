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白珮茹涉詐15年助理費逾5百萬 前立委父白添枝等家人淪人頭

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白珮茹涉詐15年助理費逾5百萬 前立委父白添枝等家人淪人頭

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

五連霸的國民黨新北市議員白珮茹，遭控2009年至今年4月間，利用自家人當人頭，其中包含曾任立法委員的父親白添枝，及胞妹白珮妤等家人名義，涉詐領公費助理費，超過5百萬元。檢調今搜索約談，今晚8時許一併移送士檢複訊。

檢調追查，擔任5屆議員、為民服務超過19年的議員白珮茹，被控涉嫌用家人當人頭，詐領公費助理費，其中農會系統出身、曾任第六屆立法委員的父親白添枝，及白的胞妹白珮妤，初步追查不法獲取的助理費，多達5百萬元。

士檢今指揮新北市調查處搜索，金山、萬里、瑞芳、汐止、三重等13處服務處及住居所，約談白珮茹等11名被告及2名證人，其中其父親白添枝及胞妹淪為同案被告。今晚檢察官陸續複訊，稍早7名被告、2名證人訊問完畢，其中陳男涉偽造文書3萬元交保；關鍵的白家人白添枝、白珮妤，及助理周汶靜，已由調查局人員送入士檢複訊。

曾任立委的白添枝，涉女兒白珮茹的詐領助理費案，今晚遭移送士檢複訊。記者邱德祥／攝影
曾任立委的白添枝，涉女兒白珮茹的詐領助理費案，今晚遭移送士檢複訊。記者邱德祥／攝影
白珮茹胞妹白珮妤涉入詐領公費助理費案，今晚遭移送士檢複訊。記者邱德祥／攝影
白珮茹胞妹白珮妤涉入詐領公費助理費案，今晚遭移送士檢複訊。記者邱德祥／攝影

偽造文書 白珮茹 議員

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「五連霸議員」白珮茹被控詐助理費15年 今晚移送檢方複訊

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疑涉助理費案服務處遭搜索 新北議員白珮茹遭檢調帶走

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