單親媽冒充獸醫…謊稱治療貓、買貓血A逾26萬 被判1年5月徒刑

彰化縣沈姓女子自稱有獸醫施執照，在寵物店工作時謊稱要租借點滴架、送貓去結紮、買貓血，要雇主陸續匯款達26萬多元支付費用，被發現後提告，彰化地方法院依業務侵占、詐欺取財等罪判處沈女有期徒刑1年5月。可上訴。

判決書指出，沈女大學肄業卻自稱有獸醫師執照，去年9月起在某寵物店工作，11月間對買貓的顧客開價8萬5千元，稱寵物店不方便收現金，當場收取4萬5千元並納為己有，卻對雇主說要等貓做完絕育手術，由動物醫院代收尾款4萬元，結果12月初雇主聯繫顧客才知沈女私吞公款，並發現多筆帳款都流向沈女帳戶，氣得提告。

沈女不只A走顧客買貓的8萬5千元，還謊稱送貓去動物醫院治療、租滴點架、賠償基隆某貓舍損壞、買貓飼料、送貓去結紮、分向兩家動物醫院買4次貓血，及她借支薪資去獸醫師工會上課，累積10次費用合計26萬6500元。