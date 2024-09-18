1杯伏特加下肚竟開車上路 宜蘭地院法官酒駕遭攔飄「濃濃酒味」

宜蘭地方法院法官張軒豪上月19日下班後飲用1杯伏特加，接著竟開車返家，因左轉時提前轉彎遭巡邏警員攔下，經酒測他的酒測值達1.05毫克，宜蘭地檢署16日依公共危險罪起訴，司法院現正研處是否對張作停職處分。

另外，宜蘭地院已於8月23日召開自律委員會，決議將張軒豪送交法官評鑑委員會進行個案評鑑；評鑑若成立，將報由司法院移送懲戒法院職務法庭審理，張最重將面臨免除處分，且不得再任公務員。

張軒豪2017年1月9日晚間6點多也曾開車遭違規闖紅燈的林姓騎士追撞，林和後座的乘客人車倒地，但張卻駕車離開，後來才又開車返回現場並坦承為車禍肇事人。台灣高等法院2018年依肇事致人傷害逃逸罪判張4月徒刑，緩刑2年確定。

張軒豪是司法官班第37期結業，1999年到宜蘭地院任職，擔任民事庭法官，兼辦宜蘭簡易庭。張8月19日晚間8點44分駕車行經宜蘭市環市南路與縣政二街交岔口，打算左轉，但還沒開到岔路中心，就搶快轉彎占用對向車道，遭宜蘭縣警宜蘭分局進士派出所巡邏警員攔下。

因車內出濃濃酒味，張軒豪的酒測值遠遠超過0.25毫克標準。張稱喝了約150毫升、酒精濃度40%的伏特加，不過未說出是在何時、何地飲酒。宜蘭地檢署指張身為法官，知法犯法，危及自身安全，也可能對他人及其家庭造成無法挽回的傷害，16日依刑法第185-3條起訴。

若法評會評鑑成立，屆時職務法庭的處分包括免除法官職務，並不得再任用為公務員；撤職；免除法官職務，轉任法官以外之其他職務；罰款；申誡5種。

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