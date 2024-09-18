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「黑神話悟空」傳遭情治單位鎖定 調查局澄清：報導有誤

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

近有媒體報導「調查局暗中蒐集市場資訊，羅列「黑神話：悟空」遊戲對台統戰四部曲，並鎖定大批曾於網路直播玩該遊戲的網紅名單，加強反滲透查緝力度」。調查局澄清指出，該局並無鎖定「黑神話：悟空」遊戲玩家或網紅，相關報導有偏誤，特予澄清。

有報導指出，中國電玩遊戲「黑神話：悟空」被台灣國安局認為是對台認知戰，而調查局早搶在國安局之前，就已暗中蒐集市場資訊，不僅羅列出黑悟空對台文化統戰的4部曲，也鎖定一份網紅名單，強化反滲透查緝力度。

報導還強調，調查局認為，黑悟空先在遊戲背景置入促統意識，透過台青宣傳黑悟空是「我們中國人自己的東西」，藉此印證兩岸文化同源、血脈相連，並從中傳達台灣遊戲產業不振，是因「去中國化」教育扼殺產業文化動力的論點。

調查局發布新聞指出，調查局職掌反制中共對台統戰滲透、維護國家安全，注蒐中共透過多元管道、手法對臺滲透，或以經貿、文化包裝統戰作法，但並無鎖定「黑神話：悟空」遊戲玩家或網紅。

「黑神話：悟空」遊戲傳出遭調查局鎖定，但遭否認。圖／路透社
「黑神話：悟空」遊戲傳出遭調查局鎖定，但遭否認。圖／路透社

國安局 網紅 網路直播

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