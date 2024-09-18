竹北「豐采520」天坑案首開庭 12名被告僅楊文科請假未到

竹北「豐采520」天坑案，新竹縣長楊文科等12人涉圖利等罪嫌被檢方起訴，新竹地方法院今天第一次開庭，被告新竹縣政府工務前處長江良淵、豐邑機構總經理邱崇喆都當庭表示不認罪，法院今天開準備庭，楊文科今天赴歐考察向法院請假，但因他僅提供行程表，未提供公文、機票等相關證明文件，法官要求補齊文件，否則將不視為合法請假。

「豐采520」建案施工期間，建築基地及道路出現8次坍塌，新竹地檢署調查認為是偷工減料導致，除依違背建築術成規致生公共危險等罪起訴建商，也認定楊文科接受建商請託，以職權要求所屬協助復工涉及圖利，今年7月17日偵結，一口氣起訴12人，包括楊文科、江良淵及基層工務人員、建商等，分別依違反復工圖利、偽造文書、教唆偽證、偽證等罪起訴，並建請法院從重量刑，沒收不法所得2.5億元。

楊文科遭起訴，第二天受訪強調擔任公職以來一向坦蕩、知法守法，絕無收受任何不法利益，檢方的指控，未來將向法官說明澄清，深信法院審判程序可完整、公平、獨立審酌全案事證，釐清事實還他清白與公道。

新竹地方法院上午第一次開庭，12名被告除楊文科請假未到、陳姓被告因爆胎受困高速公路遲到，其他10名被告都準時 出庭，每人都有2至3名辯護律師。

被告江良淵、邱崇喆都當庭表示不認罪；檢察官在準備庭說明起訴內容，由於起訴書多達227頁，內文超過20萬字，檢察官以PPT呈現；全案因被告人數多，法官決議後續開庭將分組，當庭與12名被告、辯護人確認第2次及第3次開庭日程。