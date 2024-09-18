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竹北「豐采520」天坑案首開庭 12名被告僅楊文科請假未到

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

竹北「豐采520」天坑案，新竹縣長楊文科等12人涉圖利等罪嫌被檢方起訴，新竹地方法院今天第一次開庭，被告新竹縣政府工務前處長江良淵豐邑機構總經理邱崇喆都當庭表示不認罪，法院今天開準備庭，楊文科今天赴歐考察向法院請假，但因他僅提供行程表，未提供公文、機票等相關證明文件，法官要求補齊文件，否則將不視為合法請假。

「豐采520」建案施工期間，建築基地及道路出現8次坍塌，新竹地檢署調查認為是偷工減料導致，除依違背建築術成規致生公共危險等罪起訴建商，也認定楊文科接受建商請託，以職權要求所屬協助復工涉及圖利，今年7月17日偵結，一口氣起訴12人，包括楊文科、江良淵及基層工務人員、建商等，分別依違反復工圖利、偽造文書、教唆偽證、偽證等罪起訴，並建請法院從重量刑，沒收不法所得2.5億元。

楊文科遭起訴，第二天受訪強調擔任公職以來一向坦蕩、知法守法，絕無收受任何不法利益，檢方的指控，未來將向法官說明澄清，深信法院審判程序可完整、公平、獨立審酌全案事證，釐清事實還他清白與公道。

新竹地方法院上午第一次開庭，12名被告除楊文科請假未到、陳姓被告因爆胎受困高速公路遲到，其他10名被告都準時 出庭，每人都有2至3名辯護律師。

被告江良淵、邱崇喆都當庭表示不認罪；檢察官在準備庭說明起訴內容，由於起訴書多達227頁，內文超過20萬字，檢察官以PPT呈現；全案因被告人數多，法官決議後續開庭將分組，當庭與12名被告、辯護人確認第2次及第3次開庭日程。

縣府前工務處長江良淵因本案曾被羈押，現已轉任縣府簡任秘書；楊文科請假未出庭，縣府表示縣長出國考察日期從9月18日至30日，楊文科在周一主管會報中也曾提及將出國考察。

新竹縣長楊文科。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科。圖／新竹縣政府提供
竹北「豐采520」天坑案，新竹縣長楊文科等12人涉圖利等罪嫌被檢方起訴，新竹地方法唍今天第一次開庭。記者胡蓬生／攝影
竹北「豐采520」天坑案，新竹縣長楊文科等12人涉圖利等罪嫌被檢方起訴，新竹地方法唍今天第一次開庭。記者胡蓬生／攝影

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