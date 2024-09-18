「曾在總統府表演」夜店6男女露乳首遭檢舉移送 法官不罰理由曝光

台北市警方接獲民眾檢舉，指轄內夜店有人穿「露出乳首」的服裝表演，還與顧客有「男女交媾」的動作，蒐證將6名男女依社會秩序維護法移送法辦，台北地院認為，舞者的表演雖涉及情色，但尚未使人無法忍受，裁定6人不罰。可抗告。

信義分局依「公共場所或公眾得出入之場所唱演或播放淫詞、穢劇或其他妨害善良風俗之技藝者，處3日以下拘留或新台幣1萬2千元以下罰鍰」條款移送依姓、胡姓、梅姓、張姓、曾姓、吳姓6名男女交由法官裁處。

移送書說，依等6人2024年7月6日凌晨0時在「BELLE'S IN TAIPEI」酒吧表演，表演時穿著露出乳首的服裝，且多次與顧客進行男女交媾的動作，妨害善良風俗。

法院認為，現今性別價值多元化，表現已屬於言論自由的範疇，不像過去對性愛情色的文化較為封閉，於是，所謂淫詞、穢劇應與社會文化進展與時俱進。

法官調查，有表演者辯稱，相同的內容有到總統府表演過，觀光局還拿影片作為台灣觀光之用，表演是文化推廣；有表演者說，擔任舞者並無妨礙風化，表演的都是編排表演及舞台效果等。

有表演者說，表演事先有經過編排，表演過程可能因為角度問題觸碰到顧客，但舞者都不會去接觸觀眾；有表演者說，基本上表演都是借位及舞蹈效果，並無直接觸碰；還有人說，表演當下只會專注表演，不認為有交媾動作，6人全部否認違法。

法官認為，此類娛樂場所經營目的在招攬性喜刺激、大膽獵奇的顧客群，節目表演鮮少有一時興起，大多經過策劃、排練，6名男女聲稱事先有經過排練，即有可能。

法官認為，夜店現場音樂聲甚大，乍聽之下，無唱演或播放淫詞的情形，部分演出動作固然強調性意念或模擬性意向，不過，由現場畫面可知，舞者與同意上台的顧客有間距相隔，並無直接的肢體接觸。

裁定指出，表演者臉部表情大多無煽動色情的意味，顧客大多處於笑、鬧的情緒，因此，表演的舞蹈與已達妨害善良風俗的穢劇，於性質上仍有差別。