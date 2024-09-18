通緝犯拒檢逃逸又拖行警員致傷 妨害公務獲判無罪原因曝光

嘉義市黃姓警員追查方姓通緝犯開車停在公園邊，上前欲盤查，不料方嫌竟加速開車，情急之下黃員抓住車門，遭拖行受傷倒臥路中；方嫌辯稱警員並有表明身分，以為仇家找上門，緊張開車逃逸。法官調查，當時黃員警察制服被外套遮住，無法辨識警察身分，難認是合法執行職務行為，方嫌正當防衛，判決方嫌妨害公務無罪。可上訴。

今年1月17日下午方嫌將車停放在嘉義市興嘉公園旁，長榮派出所黃姓警員以車牌辨識器發現是可疑車輛，剛好方嫌正要倒車，黃員衝上前拉開車門欲盤查，方嫌反而踩油門加速沿南京路由北往南離開，黃員拉住車門不放手，被車子拖行，致受有左額頂業外傷性蜘蛛網膜下出血、全身多處擦挫傷、右眉（4公分）及左手食指（2.5×2.5分分）各有一處撕裂傷的傷害，最後失去意識而倒臥路中送醫，因此認為方嫌涉犯妨害公務、傷害等罪。

法院審理時，方嫌矢口否認並辯稱，當時黃員未出示任何證件，身著便服、頭戴安全帽，突然衝過來將手伸進駕駛座，要將他拖下車，他問發生什麼事？但黃員都沒有說話，他害怕是仇家尋仇，就想繼續開車逃逸。

黃員證述，當天沒上班、回派出所處理事情，剛好車牌辨識器看到方姓通緝犯的車子出現在轄內，就騎私人機車去現場，方嫌正倒車要離開，就拉開車門、表明警察身分但不確定對方有沒有聽到，當時他穿黑色外套、戴安全帽。