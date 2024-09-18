快訊

引爆呼叫器原因曝！憂真主黨發現秘密行動 以色列搶先動手

旅泰注意！台灣遊客入境要申辦「電子旅行授權」12月生效

超速最重罰3.6萬！行人優先區10月上路 行人可全寬通行、穿越道路

聽新聞
0:00 / 0:00

通緝犯拒檢逃逸又拖行警員致傷 妨害公務獲判無罪原因曝光

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市黃姓警員追查方姓通緝犯開車停在公園邊，上前欲盤查，不料方嫌竟加速開車，情急之下黃員抓住車門，遭拖行受傷倒臥路中；方嫌辯稱警員並有表明身分，以為仇家找上門，緊張開車逃逸。法官調查，當時黃員警察制服被外套遮住，無法辨識警察身分，難認是合法執行職務行為，方嫌正當防衛，判決方嫌妨害公務無罪。可上訴。

今年1月17日下午方嫌將車停放在嘉義市興嘉公園旁，長榮派出所黃姓警員以車牌辨識器發現是可疑車輛，剛好方嫌正要倒車，黃員衝上前拉開車門欲盤查，方嫌反而踩油門加速沿南京路由北往南離開，黃員拉住車門不放手，被車子拖行，致受有左額頂業外傷性蜘蛛網膜下出血、全身多處擦挫傷、右眉（4公分）及左手食指（2.5×2.5分分）各有一處撕裂傷的傷害，最後失去意識而倒臥路中送醫，因此認為方嫌涉犯妨害公務、傷害等罪。

法院審理時，方嫌矢口否認並辯稱，當時黃員未出示任何證件，身著便服、頭戴安全帽，突然衝過來將手伸進駕駛座，要將他拖下車，他問發生什麼事？但黃員都沒有說話，他害怕是仇家尋仇，就想繼續開車逃逸。

黃員證述，當天沒上班、回派出所處理事情，剛好車牌辨識器看到方姓通緝犯的車子出現在轄內，就騎私人機車去現場，方嫌正倒車要離開，就拉開車門、表明警察身分但不確定對方有沒有聽到，當時他穿黑色外套、戴安全帽。

法官審酌，黃員對此車輛駕駛的身分是初步推測，並沒有急迫且必要情形下，穿著完全遮蔽警察制服的黑色便服外套、戴安全帽騎私人機車，未經表明警察身分及查證事由前即迅速開車門、抓人，查證手段激烈，難認定為依法執行職務，方男為擺脫黃員的激烈手段而開車屬正當防衛，因而判決方男無罪。

方姓通緝犯拒檢又拖行警員受傷，因員警制服遭外套遮住難以辨認身分，法院認為屬正當防衛，妨害公務獲判無罪。圖／本報資料照片
方姓通緝犯拒檢又拖行警員受傷，因員警制服遭外套遮住難以辨認身分，法院認為屬正當防衛，妨害公務獲判無罪。圖／本報資料照片

警察 通緝

延伸閱讀

影／疑毒駕拒檢還企圖衝撞警 板警追850公尺逮2嫌扣毒品

阿嬤載孫遇死劫…虎林國中前賓士車猛撞1死「3童重傷」 副駕女竟是通緝犯

日人在台灣超商見1景象嚇壞「以為是強盜」 一票人認同：很沒禮貌

新北警追緝拒檢賓士車開槍打死後座乘客 最終確定獲無罪！

相關新聞

獨／K董不忍了！張國煒委任律師 提告張國華等5人「違反遺囑」背信

K董不忍了！在最高法院8月14日確認已逝長榮集團創辦人張榮發遺囑有效之後，星宇航空董事長，也是張榮發二房獨子張國煒，今日...

「不後悔來台灣！」陸艦艇長快艇闖淡水 未經許可入國罪今判8月刑

中國大陸海軍艦艇長退伍的阮芳勇今年6月自駕快艇偷渡來台，自稱「投奔自由」，於士林地方法院審理時還當庭提交「福建沿海軍事部...

「黑神話悟空」傳情治單位鎖定 調查局澄清：報導有誤

近有媒體報導「調查局暗中蒐集市場資訊，羅列「黑神話：悟空」遊戲對台統戰四部曲，並鎖定大批曾於網路直播玩該遊戲的網紅名單，...

竹北「豐采520」天坑案首開庭 12名被告僅楊文科請假未到

竹北「豐采520」天坑案，新竹縣長楊文科等12人涉圖利等罪嫌被檢方起訴，新竹地方法院今天第一次開庭，被告新竹縣政府工務前...

「曾在總統府表演」夜店6男女露乳首遭檢舉移送 法官不罰理由曝光

台北市警方接獲民眾檢舉，指轄內夜店有人穿「露出乳首」的服裝表演，還與顧客有「男女交媾」的動作，蒐證將6名男女依社會秩序維...

通緝犯拒檢逃逸又拖行警員致傷 妨害公務獲判無罪原因曝光

嘉義市黃姓警員追查方姓通緝犯開車停在公園邊，上前欲盤查，不料方嫌竟加速開車，情急之下黃員抓住車門，遭拖行受傷倒臥路中；方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。