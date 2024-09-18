陸海軍艦艇長偷渡來台判8月 法院：是否強制出境由行政機關裁量

大陸籍海軍艦艇長退伍的阮芳勇，今年6月自駕快艇偷渡來台「投奔自由」，士林地方法院今依未經許可進入台灣地區罪，判處8月徒刑。士院指出，阮男無適用刑法第95條外國人驅逐出境，是否適用強制出境，為行政機關內政部移民署的裁量權。

判決指出，大陸地區人民阮男，未經許可不得擅自進入台灣地區，今年6月8日晚上10時許，從大陸寧德市三都港購買船身為玻璃缸體，配備弦外機快艇，從三都港出港，行經東引周邊海域，風浪較大稍作停留後，6月9日上午9時44分許，駛入淡水區外海域而擅自進入臺灣地區，10點19分許抵達淡水老街渡船頭C碼頭，擦撞交通船「順風122號」，船長、船員協助通報淡水警分局中正路派出所、海巡署118專線。

阮男向員警說「我是大陸開船過來的，我來投案」、「因為我要逃離那邊」，自首未經許可進入台灣地區並接受裁判，經海巡第八岸巡隊淡二安檢所人員逮捕落網。

士林地方法院行政庭長蔡守訓今下午表示，合議庭審酌，被告為求入境台灣地區，對我國海防有相當了解，未經主管機關許可，以自駕方式橫渡台灣西北部海域入境，重大損害我國國家安全及政府對入出國管理之正確性，所為應予以非難。

蔡守訓指出，念及被告犯後始終坦承犯行，考量本案的犯罪動機、目的手段及情節，以及被告自訴的智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，合議庭判處今被告有期徒刑8月，相關犯罪所用之物宣告沒收。

合議庭指出，阮男為兩岸人民關係條例規定的大陸地區人民，「大陸地區，乃指台灣地區以外之中華民國領土」，大陸地區人民尚無適用刑法第95條外國人驅逐出境之餘地。蔡守訓表示，阮男是否適用台灣地區與大陸地區人民關係條例第18條「強制出境」，為行政機關的裁量權，非本院應予審究，本案仍可上訴。

阮男非法進入台灣地區使用的快艇等物沒收，包含鴻津快艇1艘、GPS接收機船載設備1具、帆布1具、救生衣2件、漂流袋1具、打火機2個、充電頭燈1個、弦外機鑰匙1串、鐮刀2支、砍刀1支、青蛙裝1套、蓄電池2個、抽油管1支、汽油罐6個、繩索1袋、水桶2個、拖把1支、撐杆1支、扁擔1根、大油桶5個、小油桶2個；其中汽油保存易生危險，已由海巡人員經檢察官同意毀棄不存在，不予宣告沒收。