台北市殯葬處前副處長王文秀涉嫌收賄 監院通過彈劾

監院通過彈劾台北市殯葬管理處前副處長王文秀(右)。圖／聯合報系資料照片

監察院今天說，台北市殯葬管理處前副處長王文秀，涉嫌利用職務收受廠商賄賂，前處長洪進達未能克盡其職責監督所屬人員，也有違失。監察院通過彈劾王文秀、洪進達，全案移送懲戒法院審理。

台北市殯葬處前副處長王文秀從民國107年7月9日起到111年4月5日止，擔任台北市殯葬管理處副處長負責襄理核閱文稿及主持、出席會議。王文秀涉嫌在任內洩密圖利業者，北檢112年5月31日偵結，認為王文秀惡性重大，依貪污治罪條例等罪起訴，並建請法院沒收王文秀不明財產新台幣249萬多元。

監察院透過新聞稿表示，王文秀擔任台北市殯葬管理處副處長期間，罔顧法紀，假借其職務上權力、機會，洩漏應秘密的採購資訊，使特定廠商得標，妨害採購制度公平原則，並收受廠商賄賂，違失情節重大。

監察院指出，王文秀辦理「寶相閣生命紀念館申請案」，明知該案預定用地因聯外道路寬度未符殯葬管理條例所定不得小於6公尺規定，屬無法補正項目，本應作成「逕予駁回」的行政處分，卻先收受10萬元賄款並協助刪除逕予駁回申請等公文內容，又為使該申請案有機會補正及後續順利核准通過，並與業者期約以交付100萬元作為報酬。

監察院說，王文秀在犯罪事實期間的收入與相關支出金額顯不相當，也未對財產來源提出合理說明，涉犯財產來源不明罪。

另外，監察院表示，洪進達擔任台北市殯葬管理處長期間，對王文秀涉違反貪污治罪條例等罪案，顯然監督不周；另外王文秀所涉案件，有部分是洪進達決行，卻疏於注意採購及相關行政程序，足見殯葬處管理鬆散。

監察院說，洪進達對機關內人員與業者過從甚密，甚至任意洩密等不法情事，卻未能克盡其職責監督所屬人員，察覺不法、防患於未然，顯有怠忽職守，涉有違失。

監察院表示，洪進達、王文秀所為，已違反公務員服務法等相關規定，有懲戒必要。因此依憲法及監察法規定提案彈劾。監察院在9月5日審查通過監察委員蔡崇義、王麗珍、張菊芳提案，彈劾洪進達、王文秀，全案移送懲戒法院審理。