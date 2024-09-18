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酒店殺人審理期間獲交保逃亡 法官沒收15萬元保證金

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

李姓男子與陳姓妻子不睦，得知妻子與人在酒店狂歡，前往理論時，與妻子的男性友人爆發衝突，妻子友人王新賀、吳禹劭殺害李致死，檢方依殺人罪起訴吳、依傷害罪訴王，台北地院審理期間，王逃匿，法官裁定沒收王的15萬元保證金。

這起凶殺案是台北地檢署起訴的「第9件」國民法官審理案件，王偵查中經檢察官聲請延長羈押，不過，法院認無必要，裁定王以15萬元交保，案件起訴後，王經合法傳喚未到庭，且已於今年4月12日出境即未再入境。

檢方調查，2023年11月15日凌晨，陳女與27歲的王新賀、21歲吳禹劭在台北市中山區「特蘭斯」酒店801包廂內飲酒唱歌，陳女的李姓丈夫在另1間包廂，李得知妻子與別的男人也在包廂狂歡，帶一群人到妻子所在的包廂理論。

李當時要把妻子帶走，雙方人馬在包廂發生衝突，李的林姓友人朝包廂噴灑辣椒水，引爆更激烈爭執，混亂中，吳取出摺疊刀刺向李的胸口，王也持酒瓶攻擊李，李見狀逃離包廂到酒店5樓閃避，吳、王卻不罷休繼續追打。

依檢方起訴書，吳、王緊追著李不放，吳繼續以折疊刀刺向李的全身各處，李受傷倒地，送醫急救後宣告不治，警方事後獲報逮捕吳劭禹、王新賀移送法辦，檢察官聲押2人獲准，依殺人、傷害罪嫌起訴他們。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

傷害罪 殺人 酒店

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