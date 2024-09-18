獨／K董不忍了！張國煒委任律師 提告張國華等5人「違反遺囑」背信

K董不忍了！在最高法院8月14日確認已逝長榮集團創辦人張榮發遺囑有效之後，星宇航空董事長，也是張榮發二房獨子張國煒，今日下午三點委任林文鵬等四位律師向台北地檢署按鈴提告長兄張國華和柯麗卿等四位遺囑執行人背信罪，並且向台北地院請求另外改派適格的遺囑執行人。

人稱K董的張國煒在遺產有效之訴勝訴之後，首度正式出手，引起市場高度的矚目。律師林文鵬指出，已故長榮集團總裁張榮發先生所立遺囑之遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源與張國華共同違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，因此向台北地檢署提出刑事告訴，並向台北地院聲請解任遺囑執行人職務並改定適格的遺囑執行人。

長榮集團創辦人張榮發8年前過世，原本遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁，結果引發大房不滿，甚至還提出確認遺囑無效訴訟，歷經八年的官司訴訟，最高法院終於在8月14日做出最終判決，最高法院指出，遺囑制度在尊重故人之遺志，為確保遺囑人之真意得以實現，防免利害關係人爭執，民法繼承編因此規定遺囑須具備法定要件，才有遺囑效力。

張國煒八年前遭大房三兄弟聯手逐出集團，之後在2018年創辦星宇航空，並在2020年1月23日啟航，現在正規劃上市；確認遺囑效力之後，張國煒將可獲逾百億元遺產，今日也正式的委請林文鵬、朱慧倫、李奎霖、吳佩真等四位律師，對上述五人提出刑事背信告訴。

林文鵬表示，眾所周知，張榮發遺囑是指定張國煒接班集團總裁，而這份遺囑的有效性，也經過地方法院、高等法院及最高法院認定，四位遺囑執行人及張國華均明知，張榮發的遺囑是將所創辦的長榮集團經營權交由張國煒，所以四位遺囑執行人，本應協助張國煒順利接任長榮集團總裁，但柯麗卿、劉孟芬、吳界源、戴錦銓身為遺囑執行人，竟無視張榮發遺囑，違背身為遺囑執行人應忠實踐履遺囑的任務，夥同張國華，製作105年3月24日遺囑執行人會議記錄，惡意違背遺囑，選任張國華擔任長榮集團主要控股公司巴拿馬長榮國際的常任董事及常任總裁，導致張國華擅自違法無權處分EIS資產並掌控長榮集團迄今。

林文鵬接著指出，張國華更大喇喇的於105年3月24日同日之會議記錄以巴拿馬長榮國際常任董事及常任總裁身分，選任遺囑執行人柯麗卿擔任巴拿馬長榮國際董事、總裁，對此他形容，「這等於兩者私相授受、酬庸至此，完全將遺囑執行人的忠實義務拋諸腦後！」嗯

林文鵬說，柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源以及張國華的行為，不僅是對張榮發遺囑的公然蔑視，更構成刑法背信犯罪。因此，今天向台北地檢署對柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源以及張國華，提出刑事背信告訴，以捍衛張榮發的遺囑。

而對於向台北地院申請另立遺囑執行人，林文鵬則說明，自張榮發逝世迄今，已逾8年半，四位遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源不但與張國華共謀惡意違背張榮發遺囑，更未依照遺囑內容積極執行職務，導致遺囑執行牛步不前，根本不適任張榮發遺囑的遺囑執行人職務，因此一併向台北地院聲請解任四位遺囑執行人職務，並請地院另行改定適格遺囑執行人，以盡速落實張榮發遺囑，讓逝者安息。