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「不後悔來台！」陸艦艇長快艇闖淡水 未經許可入國罪判8月刑

「不後悔來台灣！」陸艦艇長快艇闖淡水 未經許可入國罪今判8月刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

中國大陸海軍艦艇長退伍的阮芳勇今年6月自駕快艇偷渡來台，自稱「投奔自由」，於士林地方法院審理時還當庭提交「福建沿海軍事部署情報」，請法官交給國安局。士院今宣判，依入出國及移民法未經許可入國罪，判處阮男8月徒刑。

全案起源於，60歲阮男今年6月8日晚上10時許，從大陸福建省寧德市三都港，以人民幣3萬6千元(約新台幣16萬餘元)，購買有舷外機的快艇，載著4桶汽油及少量外幣自駕出港，行經東引鄉周邊海域，一度風浪較大熄火停留，隔天上午駛入我國新北淡水區外海。

當時海面上有超過30艘作業船隻，海巡署第三巡防區誤以為阮男快艇是作業漁船「偵獲標定」，阮男隨著眾多作業漁船在淡水河飄流35分鐘，直到碰撞交通船「順風122號」後，下船上岸主動向船長說「投奔民主」，警方及海巡到場，阮男坦承偷渡，抵台1小時26分遭逮。士檢6月17日提訊阮男後聲押禁見，阮稱「不後悔來台灣！」

國安專組檢察官追查，阮男因個人因素偷渡來台，查無涉及其他軍事或國安等犯罪情事，依兩岸人民關係條例「大陸地區人民未經主管機關許可，不得進入台灣地區」，及入出國及移民法「未經許可入國罪嫌」起訴。扣案鴻津快艇1艘及GPS接收機船載設備1具建請宣告沒收。

士院審理此案，阮男多次發表出逃原因，稱今年5月9日他在大陸遭警方檢查手機，發現有大量反共訊息文章，隨即被控制人身自由，連夜驅車8百公里押回寧德市審訊，被認定反共訊息內容尺度大，威脅國安勒令刪除、訓誡不得再獲此類訊息，並限制出境。

阮男當庭稱，「我深深感到在大陸沒有任何做人的尊嚴」，來台目的是為了推翻、破壞中共政權，「相信民主自由的世界能容得下我」。早年常聽台灣廣播，廣播指出台灣可以接受大陸起義人士來台，因此來台觀念根深蒂固，不是故意破壞台灣法律秩序。

他坦承犯罪，但請求適用自首減刑，更聲稱「長期在軍隊任職，對軍事有充分認識，可以協助台灣對抗中共的軍事威脅」，全案辯論終結前提出「福建沿海軍事部署情資情報」，請法官交給國安局使用。

中國大陸籍阮姓男子9日駕快艇從淡水河口長驅直入，在淡水渡船頭被海巡署逮捕，他駕駛的快艇被扣留。記者林昭彰／翻攝
中國大陸籍阮姓男子9日駕快艇從淡水河口長驅直入，在淡水渡船頭被海巡署逮捕，他駕駛的快艇被扣留。記者林昭彰／翻攝
中國大陸男子阮芳勇涉偷渡赴台，曾當庭呈上「福建沿海軍事部署情資情報」，請法官轉交給國安局。(本報資料照片)
中國大陸男子阮芳勇涉偷渡赴台，曾當庭呈上「福建沿海軍事部署情資情報」，請法官轉交給國安局。(本報資料照片)
陸籍男子阮芳勇（中）駕快艇跨越台灣海峽直闖淡水河，17日被法院裁定羈押禁見；他上囚車前高喊「不後悔來台灣」。(記者蕭雅娟／攝影)
陸籍男子阮芳勇（中）駕快艇跨越台灣海峽直闖淡水河，17日被法院裁定羈押禁見；他上囚車前高喊「不後悔來台灣」。(記者蕭雅娟／攝影)

偷渡 國安局 福建

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