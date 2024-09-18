陸軍士官長經辦小額工程 8年收回扣23萬！涉貪汙罪起訴

陸軍阮姓士官長在第3支援指揮部基隆彈藥分庫祥豐營區服役期間，經辦公用工程時涉嫌收取回扣，基隆地檢署偵後，今天依貪汙治罪條例起訴。4名業者涉犯行賄罪，分向公庫支付1萬元至8萬元，並接受法治教育條件，獲處分緩起訴。

基檢檢察官何治蕙指揮法務部調查局台北市調查處偵辦這起貪汙案，查出阮男在祥豐營區擔任士官長時，經辦水電修繕及工程等公共工程案，明知不得以提供採購案件為對價，收受賄賂或其他不正利益，但從2017年起向廠商收取回扣。

檢調查出，阮男利用未滿10萬元（現提高為15萬元）小額採購制度，可逕洽特定廠商辦理，且通常無後續稽核把關，與2名黃姓和孫姓、包姓土木、裝修和機電業者謀議，以採購金額約1成做為回扣，提供工程案件共業者施作。

4名業者先製作報價最低估價單，再與其他無意承做廠商洽詢，提出符合軍方內部作業規定的複數估價單，交由阮男自行或以長官身分，陸續將估價單交給數名不知情的採購案件承辦人，指示依照形式的比價結果，將2017至2023年間多項營區小額修繕工程發包給4名業者。

4名業者取得標案後，再依採購金額約1成金額支付給阮男，藉此作為繼續發包工程對價。檢方查出2分黃姓業者各支付回扣15萬1351元、3萬1000元，孫姓業者支付回扣3萬5000元，包姓業者支付回扣1萬4000元，阮男共計收取回扣23萬1351元。